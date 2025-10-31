https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/donald-trumpin-kurmaylarinda-suikast-ve-protesto-korkusu-abdli-ust-duzey-yetkililer-askeri-uslere-1100647690.html

Donald Trump'ın kurmaylarında 'suikast ve protesto korkusu': ABD'li üst düzey yetkililer askeri üslere taşınmaya başladı

The Atlantic dergisi tarafından hazırlanan raporda, ABD Başkanı Trump'ın kabinesindeki bazı üst düzey yetkililerin, suikast veya protestolar 'korkusuyla' kendi... 31.10.2025

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri, muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesi, Trump karşıtı protestolar ve yetkililere yönelik tehditler nedeniyle güvenlik amacıyla askeri üslere taşındı.Söz konusu bu raporda yer alan yetkililer arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaş Bakanı Pete Hegseth, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Federal Hükümet İşlerini İyileştirme Ofisi (DOGE) Sözcüsü Katie Miller ve eşi, Trump’ın iç politika başdanışmanı Stephen Miller ile Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll gibi isimlerin yer aldığı dile getirildi.Trump’ın tartışmalı geniş çaplı göçmen sınır dışı politikalarının ve göçmenleri El Salvador gibi yabancı cezaevlerine göndermeyi öngören eski yasaları kullanma planlarının baş mimarı olarak da bilinen Miller, son aylarda, muhtelif grupların protesto kampanyalarının hedefi olmuştu.İnsan hakları savunucuları ve göçmenleri temsil eden bu gruplar Miller’in evinin yakınında düzenli protestolar düzenlemiş ve Miller'ı 'insanlığa karşı suçlar' işlemekle suçladı.Tulsi Gabbard'a yer bulunamamıştıKirk’ün öldürülmesinin ardından başka bir üst düzey Beyaz Saray yetkilisi de güvenlik gerekçesiyle özel evini terk edip askeri konuta taşındığı belirtilirken çok sayıda üst düzey yetkilinin konut talep etmesi sebebiyle bazı isimlere konut bulunamadığı dile getirildi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın McNair Üssü'ne taşınması yer sorunu nedeniyle mümkün olamamıştı.Raporda Washington bölgesindeki askeri üslerde üst düzey subaylara ayrılan konut stoğunun, Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinin taşınması sebebiyle zor girdiği dile getirildi. Üç ve dört yıldızlı generaller için tasarlanmış bu evlerin bazılarının küçük çocuklu aileler için yeterli yatak odasına sahip olmadığı ve birçoğunda kurşun geçirme sorunu olduğu belirtildi.ABD Ordusu, Savaş Bakanı Pete Hegseth’in McNair’daki evine taşınmadan önce onarım ve iyileştirmeler için 137 bin dolardan fazla harcama yapmayı planladığını Ocak ayında Kongre’ye bildirmişti. Hegseth’in selefi Lloyd Austin ve eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kuzey Virginia’daki evlerinde protestocularla karşı karşıya kalmıştı. Blinken’in yaşadığı evin önünde çadır kuran Gazze protestocuları, Blinken geçtiği esnada aracının üzerine sahte kan fırlatmıştı.Söz konusu raporda Trump kurmaylarının askeri üslere taşınması hadisesi, Amerikalılardan kültürel ve politik olarak daha da kopmalarına yol açma riski taşıdığı şeklinde değerlendirilirken bu durumun askeri kaynaklar üzerinde baskı yarattığı ve aynı zamanda ordunun Trump yönetimindeki artan rolünü de vurgu yaptığı dile getirildi.Daha önce de örnekleri vardıABD'de önceki yönetimlerde de kabine üyelerinin askeri üslerde yaşadığına dair örnekler bulunuyor. George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde Savunma Bakanı olan Robert Gates ile Trump’ın ilk Pentagon şefi Jim Mattis, Dışişleri Bakanlığı yakınlarındaki güvenli bir tesis olan Deniz Kuvvetleri konutlarında yaşamıştı. Yine Trump’ın ilk döneminde CIA direktörü ve dışişleri bakanı olan Mike Pompeo ise Joint Base Myer-Henderson Hall’da ikamet etmişti.Atlantic'e konuşan Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi profesörü Robert Pape, her iki büyük partinin temsilcileri için siyasi şiddet tehdidinin gerçek olduğunu söyledi. Pape, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Trump’ın ilk döneminde ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton dahil olmak üzere Trump’ın birkaç rakibinin güvenlik detaylarını iptal ettiğine dikkat çekerel, "Doğru denge şu olurdu: Trump, Biden yetkililerinin güvenlik detaylarını iptal etmeyi bırakmalı. Sorun şu ki her iki taraf da artan bir tehdit altında. Bu nedenle her iki tarafın tehdidi ciddiye alınmalı" dedi.31 yaşındaki Kirk, 10 Eylül’de Utah eyaletindeki Orem Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada vurulduktan sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Muhafazakar görüşleri olan aktivist, Trump’ın destekçilerindendi. Kirk’ün öldürülmesinden şüphelenilen Tyler James Robinson, 11 Eylül akşamı gözaltına alınmış ve yedi suçlama ile karşı karşıya kalmıştı. Utah eyalet savcısı, Robinson’a idam cezası verilmesi için mücadele edeceğini açıklamıştı.

