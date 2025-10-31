https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/bm-abdnin-karayipler-ve-pasifik-okyanusundaki-teknelere-saldirilari-uluslararasi-hukuku-ihlal-1100644761.html
BM: ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere saldırıları uluslararası hukuku ihlal ediyor
BM: ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere saldırıları uluslararası hukuku ihlal ediyor
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere "uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla"... 31.10.2025
BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Yüksek Komiser Volker Türk'ün, ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlemesine ilişkin açıklamasını paylaştı.60'tan fazla can kaybıBuna göre, Türk, "ABD'nin Karayipler ve Pasifik'teki uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen teknelere yönelik hava saldırıları uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ediyor. ABD ordusunun, eylül başından bu yana Karayipler ve Pasifik'teki teknelere düzenlediği ve uluslararası hukukta hiçbir haklı gerekçesi bulunmayan bir dizi saldırıda 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi." ifadelerini kullandı.Bu saldırıların ve artan insani maliyetlerin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Türk, ABD'nin bu tür saldırıları durdurması gerektiğini vurguladı.Türk, ABD'nin, bu teknelerdeki insanların kendilerine karşı iddia edilen suç eylemleri ne olursa olsun "yargısız infaz edilmesini" engellemek için gerekli tüm önlemleri alması gerektiğini belirtti.ABD'nin, bu eylemlerin uyuşturucuyla ve terörle mücadele operasyonlarının bir parçası ve uluslararası insancıl hukuk tarafından düzenlenen eylemler olduğunu savunduğunu hatırlatan Türk, şunları kaydetti:Türk, bu saldırıların derhal, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunarak, ABD'nin adil yargılanma ve usule uygun yargılama ilkelerine uygun olarak ciddi suçlarla itham edilen kişileri soruşturması ve gerekirse cezalandırması gerektiğinin altını çizdi.
BM: ABD'nin Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki teknelere saldırıları uluslararası hukuku ihlal ediyor
