'Bizi birileriyle savaştırmaya çalışıyorlar'

“Sevgili Ceyda şimdi hani işi söyleyeceğim ayıp olacak diye düşünüyorum öyle kendimi tutmaya çalışıyorum. Bu defa casusluk faaliyetleri tırnak içinde değil, istihbarat faaliyetlerini yürüten en baştaki kişiler böyle ortalarda ulu orta dolaşmazlar. Bunlar her yerde anlatılmaz. Biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz filan diye. Yani bu ben Türkiye'de bizim istihbarat teşkilatımızın başındaki birisi eski dostum Hakan Fidan öteki tanıdığım birisi İbrahim Kalın. Bu kişilerin bu kadar ortalık yerde bu kadar popüler bir şekilde dolaşmış olmalarını hayret ediyorum. Dolaşmaları ayrıca bu normal değil. İstihbarat örgütlerin başındaki adamları yani 5 kişi tanır. Ürdün'de büyükelçilik yaptığım zaman çok yakın dostumdu muhaberatın başkanı bana bir gün dedi ya Süha aslında çok gelmek istiyorum senin davetlerine falan ama dedi biliyorsun yani bu olacak iş değil dedi. Bir hani görüntü itibariyle görülür olmamam lazım. İkincisi hani sana gelirsem başkalarına iyice görülür olacağım. Bu işte istihbarat başkanlığı da bağdaşmaz dedi. Adam haklı. Artık yalnız Türkiye'de değil bu görüyorum yani bu istihbaratın artık hani tanrısı diyeceğimiz bir istihbarat örgütünün daha üç gün öncesine kadar başkanı olan geliyor ve başka bir ülkede sizin de söylediğiniz gibi bu açıklamaları yapıyor. Yani en azından çağırıp kardeşim sen ne yapıyorsun? Böyle bir rezillik olabilir mi? Yani senin büyük elçilikte de büyük elçiliğin dokunulmazlığı böyle şeylere izin vermez. Yani anında müdahale edilir.

Şimdi bunun ben öteki yönüne bakıyorum. Eğer biz böylesine yapılmaması gereken bir işe ve açıklamaya hiçbir tepki göstermiyorsak, o zaman o hareketi ve açıklamayı tasvip ediyoruz demektir. Bu açıklamayı hareketi tasvip ediyorsak o zaman bizim sizin tabirinizle komşumuz bunu böyle algılayıp da bize karşı bir tutum alsa tedbir alsa o zaman biz buna itiraz etmek veya bu konuda şikayetçi olmak hakkına sahip olur muyuz? Yani ben şöyle düşünüyorum artık. Ne yazık ki başta söylemiştim tamamen rüzgara kapılmış giden bir devlet değil mi böyle devlet olmaz çünkü böyle bir devlet yönetimi olmaz böyle bir şey var bir kafa yapısı bir grup var yöneticiler var ve bunlar kötü niyetli olduklarını söylemiyorum. Ama ya bilmedikleri için ya ama deneyimsiz olamazlar. 23 yıldır 22 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Veya öğrenmeyi reddettikleri için. Ama bunun ülkeye maliyeti çok yüksek. Sadece maddi yönden değil, yani ülkenin itibarı. Hani bir türlü tasarruf edemediğimiz itibarı açısından, ülkenin ağırlığı açısından, Türkiye'nin NATO'daki yeri, gücü, değeri bugün keşfedilmiyor ki. Buna karşılık siz çok daha iyi bileceksiniz yıllardır bu işin içindesiniz son yıllarda Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını teklif eden Amerikalılar var senatörler var. Bir taraftan Nato'dan atmaya çalıştığınız bir ülke var. Bir taraftan da NATO'nun en belli başlığı ülkeleri bizi yere göğe koyamıyorlar. Yani bu işte ya karşı tarafta bir dengesizlik var ya bunun için tümünde bir dengesizlik var. Artık yani bu ancak bir şey roman olabilir yani o da oldukça böyle komik bir şey olabilir böyle bir gelişme bir şey yazılabilir. Bundan böyle bir şey yazılabilir diye düşünüyorum.”