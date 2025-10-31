Türkiye
Belarus lideri Lukaşenko: Kokmuş Avrupa bizden temiz hava satın alacak
Belarus lideri Lukaşenko: Kokmuş Avrupa bizden temiz hava satın alacak
Belarus lideri Lukaşenko, korudukları ormanlar sayesinde ülkedeki havanın temiz olduğunu belirtti.
2025-10-31T15:53+0300
2025-10-31T15:49+0300
Temiz havanın Tanrı’nın bir nimeti olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa ülkelerinin gelecekte bu temiz hava için Belarus’a para ödeyeceği tahmininde bulundu.Ülkenin Vitebsk Bölgesi’ndeki Berezinskiy Biyosfer Rezervi’ni ziyaret eden Lukaşenko, “Temiz hava geleceğimizdir. Bunu korumamız gerekiyor. Tanrı'nın bize nimet olarak verdiği bu havayı koruduğumuz için kokuşmuş Avrupa'nın bize para ödeyeceği zamanlar gelecek” şeklinde konuştu.Avrupa’da artık temiz havanın kalmadığını kaydeden Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: Lukaşenko, “Orman, temiz su ve temiz hava. Normal bir hayat yaşamak için başka neye ihtiyaç var ki?” diye ekledi.
15:53 31.10.2025
© Sputnik / Aleksandr KazakovBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus lideri Lukaşenko, korudukları ormanlar sayesinde ülkedeki havanın temiz olduğunu belirtti.
Temiz havanın Tanrı’nın bir nimeti olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa ülkelerinin gelecekte bu temiz hava için Belarus’a para ödeyeceği tahmininde bulundu.
Ülkenin Vitebsk Bölgesi’ndeki Berezinskiy Biyosfer Rezervi’ni ziyaret eden Lukaşenko, “Temiz hava geleceğimizdir. Bunu korumamız gerekiyor. Tanrı'nın bize nimet olarak verdiği bu havayı koruduğumuz için kokuşmuş Avrupa'nın bize para ödeyeceği zamanlar gelecek” şeklinde konuştu.
Avrupa’da artık temiz havanın kalmadığını kaydeden Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
Oysa rüzgar, temiz hava şeklindeki tüm bu zenginliğimizi oraya götürüyor. Ama onlar, bize para ödemek yerine yaptırımlarla bizi boğmaya çalışıyorlar. Bu geçecek. Artık geçiyor. Onların bize temiz hava için para ödeyeceği zamanlar uzak değil.
Lukaşenko, “Orman, temiz su ve temiz hava. Normal bir hayat yaşamak için başka neye ihtiyaç var ki?” diye ekledi.
