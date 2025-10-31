https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/belarus-lideri-lukasenko-kokmus-avrupa-bizden-temiz-hava-satin-alacak-1100648508.html

Belarus lideri Lukaşenko: Kokmuş Avrupa bizden temiz hava satın alacak

Belarus lideri Lukaşenko, korudukları ormanlar sayesinde ülkedeki havanın temiz olduğunu belirtti. 31.10.2025, Sputnik Türkiye

Temiz havanın Tanrı’nın bir nimeti olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa ülkelerinin gelecekte bu temiz hava için Belarus’a para ödeyeceği tahmininde bulundu.Ülkenin Vitebsk Bölgesi’ndeki Berezinskiy Biyosfer Rezervi’ni ziyaret eden Lukaşenko, “Temiz hava geleceğimizdir. Bunu korumamız gerekiyor. Tanrı'nın bize nimet olarak verdiği bu havayı koruduğumuz için kokuşmuş Avrupa'nın bize para ödeyeceği zamanlar gelecek” şeklinde konuştu.Avrupa’da artık temiz havanın kalmadığını kaydeden Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: Lukaşenko, “Orman, temiz su ve temiz hava. Normal bir hayat yaşamak için başka neye ihtiyaç var ki?” diye ekledi.

