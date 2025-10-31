https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/almanyali-siyasetci-dagdelen-abdnin-nukleer-silah-testleri-nukleer-savasi-yakinlastiracak-1100638889.html
Almanyalı siyasetçi Dağdelen: ABD'nin nükleer silah testleri nükleer savaşı yakınlaştıracak
Almanyalı siyasetçi Dağdelen: ABD'nin nükleer silah testleri nükleer savaşı yakınlaştıracak
31.10.2025
Almanya’daki Sahra Wagenknecht Birliği partisinin dış politika uzmanı Sevim Dağdelen, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Savaş Bakanlığı’na verdiği nükleer silah testlerini yeniden başlatma talimatını değerlendirdi.Dağdelen, “ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması, uluslararası gerilimin bir kez daha ABD tarafından tırmandırıldığını gösteriyor” diye konuştu.Bu tırmanmanın, ABD’nin önemli silahsızlanma anlaşmalarından çekilmesi ile de bağlantılı ve on yıllardır izlediği politikadan tehlikeli bir sapmayı temsil ettiğini belirten siyasetçi, “Rusya da ABD gibi stratejik taşıyıcılar ile düzenli tatbikatlar yaparken, gerçek nükleer denemelere geri dönmek, dünyayı nükleer savaşa yaklaştıracak bir tabu ihlali anlamına gelir” ifadesini kullandı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları bağlamında, nükleer silah denemelerine ilişkin mevcut moratoryumun yürürlükte kaldığını vurgulamıştı.Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması Örgütü Yürütme Sekreteri Robert Floyd da herhangi bir nükleer denemenin uluslararası istikrar ve güvenliği baltalayacağını kaydetmişti.
Almanya’daki Sahra Wagenknecht Birliği partisinin dış politika uzmanı Sevim Dağdelen, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Savaş Bakanlığı’na verdiği nükleer silah testlerini yeniden başlatma talimatını değerlendirdi.
Dağdelen, “ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması, uluslararası gerilimin bir kez daha ABD tarafından tırmandırıldığını gösteriyor” diye konuştu.
Bu tırmanmanın, ABD’nin önemli silahsızlanma anlaşmalarından çekilmesi ile de bağlantılı ve on yıllardır izlediği politikadan tehlikeli bir sapmayı temsil ettiğini belirten siyasetçi, “Rusya da ABD gibi stratejik taşıyıcılar ile düzenli tatbikatlar yaparken, gerçek nükleer denemelere geri dönmek, dünyayı nükleer savaşa yaklaştıracak bir tabu ihlali anlamına gelir” ifadesini kullandı.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları bağlamında, nükleer silah denemelerine ilişkin mevcut moratoryumun yürürlükte kaldığını vurgulamıştı.
Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması Örgütü Yürütme Sekreteri Robert Floyd da herhangi bir nükleer denemenin uluslararası istikrar ve güvenliği baltalayacağını kaydetmişti.