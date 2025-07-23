https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ukraynada-yolsuzlukla-mucadele-kurumlarinin-bagimsizligi-iptal-edildi-zelenskiy-atesle-oynuyor-1098081711.html

Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığı kaldırıldı: ‘Zelenskiy ateşle oynuyor’

Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığı kaldırıldı: ‘Zelenskiy ateşle oynuyor’

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) olmak üzere iki yolsuzlukla mücadele kurumunun... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T11:38+0300

2025-07-23T11:38+0300

2025-07-23T11:44+0300

dünya

ukrayna

vladimir zelenskiy

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

yüksek rada

abd

donald trump

mike waltz

yolsuzluk

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek verdi. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzaladı.ABD haber ajansı Axios, Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığını kaldıran yasayla ilgili yazıda, “Trump'ın, Ukrayna'nın derin bir yolsuzluk içinde olduğu ve Zelenskiy'in ‘seçilmeyen bir diktatör’ olduğu yönünde geçmişte yaptığı açıklamalar göz önüne alındığında, Zelenskiy ateşle oynuyor olabilir” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya destek amacıyla harcandığı yüz milyarlarca doların nereye gittiğine dair şeffaf bir muhasebenin olmamasından duyduğu endişeyi dile getirmişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın dünyanın en büyük yolsuzluğa sahip ülkelerinden biri olduğunu, ülkeye aktarılan fonların yakından takip edilmesi gerektiğini söylemişti.G7 ülkeleri, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin NABU’ya yönelik başlattığı soruşturmayla ilgili tedirginliğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/abd-ulusal-nukleer-guvenlik-idaresinin-bilgisayarlarina-saldiri-duzenlendi-1098077773.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yüksek rada, abd, donald trump, mike waltz, yolsuzluk