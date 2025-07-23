https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ukraynada-yolsuzlukla-mucadele-kurumlarinin-bagimsizligi-iptal-edildi-zelenskiy-atesle-oynuyor-1098081711.html
Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığı kaldırıldı: ‘Zelenskiy ateşle oynuyor’
Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığı kaldırıldı: ‘Zelenskiy ateşle oynuyor’
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) olmak üzere iki yolsuzlukla mücadele kurumunun... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T11:38+0300
2025-07-23T11:38+0300
2025-07-23T11:44+0300
dünya
ukrayna
vladimir zelenskiy
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
yüksek rada
abd
donald trump
mike waltz
yolsuzluk
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek verdi. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzaladı.ABD haber ajansı Axios, Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığını kaldıran yasayla ilgili yazıda, “Trump'ın, Ukrayna'nın derin bir yolsuzluk içinde olduğu ve Zelenskiy'in ‘seçilmeyen bir diktatör’ olduğu yönünde geçmişte yaptığı açıklamalar göz önüne alındığında, Zelenskiy ateşle oynuyor olabilir” ifadesini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya destek amacıyla harcandığı yüz milyarlarca doların nereye gittiğine dair şeffaf bir muhasebenin olmamasından duyduğu endişeyi dile getirmişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın dünyanın en büyük yolsuzluğa sahip ülkelerinden biri olduğunu, ülkeye aktarılan fonların yakından takip edilmesi gerektiğini söylemişti.G7 ülkeleri, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin NABU’ya yönelik başlattığı soruşturmayla ilgili tedirginliğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/abd-ulusal-nukleer-guvenlik-idaresinin-bilgisayarlarina-saldiri-duzenlendi-1098077773.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yüksek rada, abd, donald trump, mike waltz, yolsuzluk
Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığı kaldırıldı: ‘Zelenskiy ateşle oynuyor’
11:38 23.07.2025 (güncellendi: 11:44 23.07.2025)
Ukrayna’da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAPO) olmak üzere iki yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını ortadan kaldıran Zelenskiy’in, yardımların şeffaflığı konusunda endişelerini dile getiren ABD yönetimiyle ilişkilerde ateşle oynadığı belirtildi.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek verdi. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzaladı.
ABD haber ajansı Axios, Ukrayna’da yolsuzlukla mücadele kurumlarının bağımsızlığını kaldıran yasayla ilgili yazıda, “Trump'ın, Ukrayna'nın derin bir yolsuzluk içinde olduğu ve Zelenskiy'in ‘seçilmeyen bir diktatör’ olduğu yönünde geçmişte yaptığı açıklamalar göz önüne alındığında, Zelenskiy ateşle oynuyor olabilir” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya destek amacıyla harcandığı yüz milyarlarca doların nereye gittiğine dair şeffaf bir muhasebenin olmamasından duyduğu endişeyi dile getirmişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna'nın dünyanın en büyük yolsuzluğa sahip ülkelerinden biri olduğunu, ülkeye aktarılan fonların yakından takip edilmesi gerektiğini söylemişti.
G7 ülkeleri, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin NABU’ya yönelik başlattığı soruşturmayla ilgili tedirginliğini dile getirmişti.