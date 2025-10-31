Başsavcılık harekete geçti: CHP Genel Başkanı Özel'in sözleri ihbar kabul edildi

Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göztepe maçında bahis oynandığı iddialarına resen soruşturma başlattı.
2025-10-31T16:14+0300
2025-10-31T16:53+0300
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Göztepe maçını yöneten hakemle ilgili iddiaları üzerine resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklinde iddialarda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, iddialarda adı geçen olay ve kişileri araştırmak üzere resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. ​​​​​​​
16:14 31.10.2025 (güncellendi: 16:53 31.10.2025)
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklinde iddialarda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, iddialarda adı geçen olay ve kişileri araştırmak üzere resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. ​​​​​​​
