https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/bassavcilik-harekete-gecti-goztepe-macinda-bahis-oynandigi-iddialarina-resen-sorusturma--1100649303.html

Başsavcılık harekete geçti: CHP Genel Başkanı Özel'in sözleri ihbar kabul edildi

Başsavcılık harekete geçti: CHP Genel Başkanı Özel'in sözleri ihbar kabul edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Göztepe maçında bahis oynandığı iddialarına resen soruşturma başlattı. 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T16:14+0300

2025-10-31T16:14+0300

2025-10-31T16:53+0300

spor

cumhuriyet başsavcılığı

göztepe

bahis

yasa dışı bahis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Göztepe maçını yöneten hakemle ilgili iddiaları üzerine resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklinde iddialarda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, iddialarda adı geçen olay ve kişileri araştırmak üzere resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. ​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/pfdkdan-bahis-oynayan-hakemler-karari-152-hakem-icin-cezalar-aciklandi-1100646867.html

göztepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhuriyet başsavcılığı, göztepe, bahis, yasa dışı bahis