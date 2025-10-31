https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/balikesir-sindirgida-41-buyuklugunde-deprem-1100633101.html

Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31.10.2025, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.52’de 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.İlk belirlemelere göre deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Halk kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

