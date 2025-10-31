Türkiye
SON DAKİKA | Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.52’de 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.İlk belirlemelere göre deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Halk kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
00:04 31.10.2025 (güncellendi: 00:06 31.10.2025)
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.52’de 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
İlk belirlemelere göre deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Halk kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
