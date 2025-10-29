https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/ege-denizinde-deprem-afad-buyuklugunu-ve-merkez-ussunu-duyurdu-1100573044.html
Ege Denizi'nde deprem: AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü duyurdu
AFAD, Ege Denizi Aydın açıklarında saat 09.38'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde sarsıntı kaydedildi.Ege Denizi'nde depremAydın'ın Didim ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
09:52 29.10.2025 (güncellendi: 09:55 29.10.2025)
AFAD, Ege Denizi Aydın açıklarında saat 09.38'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde sarsıntı kaydedildi.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.