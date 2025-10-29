Türkiye
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Ege Denizi'nde deprem: AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü duyurdu
Ege Denizi'nde deprem: AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü duyurdu
AFAD, Ege Denizi Aydın açıklarında saat 09.38'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 29.10.2025
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde sarsıntı kaydedildi.Ege Denizi'nde depremAydın'ın Didim ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
son depremler, deprem mi oldu, egede deprem mi oldu, nerede deprem oldu, sallandık mı
son depremler, deprem mi oldu, egede deprem mi oldu, nerede deprem oldu, sallandık mı

Ege Denizi'nde deprem: AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü duyurdu

09:52 29.10.2025 (güncellendi: 09:55 29.10.2025)
Deprem
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Ege Denizi Aydın açıklarında saat 09.38'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde sarsıntı kaydedildi.

Ege Denizi'nde deprem

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
