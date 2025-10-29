https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/ege-denizinde-deprem-afad-buyuklugunu-ve-merkez-ussunu-duyurdu-1100573044.html

Ege Denizi'nde deprem: AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü duyurdu

Ege Denizi'nde deprem: AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü duyurdu

AFAD, Ege Denizi Aydın açıklarında saat 09.38'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde sarsıntı kaydedildi.Ege Denizi'nde depremAydın'ın Didim ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

