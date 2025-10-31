https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/bagcilarda-piknik-tupu-patladi-3-kisi-hastaneye-kaldirildi-1100658493.html

Bağcılar’da piknik tüpü patladı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Bağcılar'da piknik tüpü patladı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 31.10.2025, Sputnik Türkiye

Bağcılar'da bir ailenin yaşadığı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle piknik tüpü patladı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu.Büyük bir gürültüyle uyandığını belirten bir mahalle sakini, “Deprem oldu sandık, camdan bakınca yangını gördüm. Yaralıların vücutlarında yanıklar vardı. İçeriden çığlık sesleri gelince içeri girdik, yaralıların birini duvarın altından çıkardık'' dedi.

