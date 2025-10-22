https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/izmirde-bir-evde-patlama-yaralilar-var-1100387849.html
İzmir'de patlama: Bir ev ve 2 işletmede zarar oluştu
İzmir'de patlama: Bir ev ve 2 işletmede zarar oluştu
Sputnik Türkiye
İzmir’in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin bir bölümü yıkıldı... 22.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-22T13:48+0300
2025-10-22T13:48+0300
2025-10-22T14:11+0300
türki̇ye
i̇zmir
bayraklı
patlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100389125_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1dd710530753d89859efd212d29edc2c.jpg
İzmir’in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde bir evde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin bir bölümü tamamen çöktü.Patlama sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu ifade edildi. AA'nın verdiği bilgiye göre, evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/taksimde-kabus-gibi-gece-korku-evi-calisani-darbedip-elektrosok-uyguladi-1100386577.html
türki̇ye
i̇zmir
bayraklı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100389125_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6ad30eabd982471e7c9d493649708c85.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇zmir, bayraklı, patlama
i̇zmir, bayraklı, patlama
İzmir'de patlama: Bir ev ve 2 işletmede zarar oluştu
13:48 22.10.2025 (güncellendi: 14:11 22.10.2025)
İzmir’in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin bir bölümü yıkıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evdeki bir kişi yaralandı.
İzmir’in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde bir evde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin bir bölümü tamamen çöktü.
Patlama sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu ifade edildi. AA'nın verdiği bilgiye göre, evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.