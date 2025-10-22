Türkiye
Putin yönetti: Rusya Stratejik Nükleer Kuvvetleri'nden tatbikat
İzmir'de patlama: Bir ev ve 2 işletmede zarar oluştu
İzmir'de patlama: Bir ev ve 2 işletmede zarar oluştu
İzmir'in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin bir bölümü yıkıldı... 22.10.2025
İzmir’in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde bir evde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin bir bölümü tamamen çöktü.Patlama sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu ifade edildi. AA'nın verdiği bilgiye göre, evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.
13:48 22.10.2025 (güncellendi: 14:11 22.10.2025)
İzmir’in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde bir evde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin bir bölümü tamamen çöktü.
Patlama sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu ifade edildi. AA'nın verdiği bilgiye göre, evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.
