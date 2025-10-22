https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/izmirde-bir-evde-patlama-yaralilar-var-1100387849.html

İzmir'de patlama: Bir ev ve 2 işletmede zarar oluştu

İzmir'de patlama: Bir ev ve 2 işletmede zarar oluştu

Sputnik Türkiye

İzmir’in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin bir bölümü yıkıldı... 22.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-22T13:48+0300

2025-10-22T13:48+0300

2025-10-22T14:11+0300

türki̇ye

i̇zmir

bayraklı

patlama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/16/1100389125_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1dd710530753d89859efd212d29edc2c.jpg

İzmir’in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi’nde bir evde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evin bir bölümü tamamen çöktü.Patlama sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu ifade edildi. AA'nın verdiği bilgiye göre, evdeki M.D. (75) yaralandı. Yaralı, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Patlamanın şiddetiyle evin çatısı çöktü, evin yanındaki iki mermer işletmesinde hasar oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/taksimde-kabus-gibi-gece-korku-evi-calisani-darbedip-elektrosok-uyguladi-1100386577.html

türki̇ye

i̇zmir

bayraklı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇zmir, bayraklı, patlama