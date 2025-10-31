Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yarın açılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ eliyle yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, “İstanbul’un Nefesi Milletin Bahçesi” temasıyla yarın açılıyor. 1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanı ile Türkiye’nin en büyük şehir parkı olan proje, 165 binden fazla kişiye afet toplanma alanı sağlayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yarın “İstanbul’un Nefesi Milletin Bahçesi” temalı törenle açılıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre proje, “Türkiye’nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı” olarak planlandı. 1 milyon 215 bin metrekarelik yeşil alanın bulunduğu bahçede aynı anda 165 binden fazla kişi barınabilecek.
Dev alan, çevre dostu konseptle tasarlandı
Millet bahçesi, sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda afet anında toplanma merkezi, sosyal yaşam alanı ve kültürel merkez olarak tasarlandı.
Toplamda 72 bin 128 metrekarelik iki külliye binası bulunan projede;
20 bin 399 ağaç,
1 milyon 182 bin 816 metrekare çim alan,
28 bin kişilik etkinlik çayırı yer alıyor.
Projede ayrıca 18 sera, 9 pazar yeri ve 4 bin araçlık otopark da bulunuyor.
Vatandaşlar için sosyal alanlar
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği çok sayıda sosyal alanla donatıldı.
Bahçe içinde 4 aşevi, 4 lokanta, 4 çarşı ve 4 kütüphane yer alıyor.
Ayrıca sergi salonları, atölyeler ve çocuklara özel oyun alanları da projeye dahil edildi.
Rekreasyon alanları, İstanbul’un yedi tepesinden esinlenerek Sarayburnu, Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim, Edirnekapı, Kocamustafapaşa ve Çemberlitaş’ı temsil edecek şekilde planlandı.
Ab-ı Hayat Deresi 2,5 kilometre boyunca uzanıyor
Bahçenin güney-kuzey aksında yer alan “Ab-ı Hayat Deresi”, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğa sahip.
Derede hem doğal yaşamı destekleyen su döngüsü sistemi hem de sürdürülebilir enerji kaynakları kullanılıyor.
Projede rüzgar ve güneş enerjisi santralleri de yer alıyor.
Spor ve etkinlik alanlarıyla yeni bir yaşam merkezi
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, spor tutkunları için de geniş imkanlar sunuyor.
Bahçede:
12 tenis kortu,
11 basketbol sahası,
6 voleybol sahası,
6 futbol sahası,
2 kaykay pisti,
10 bin 679 metrekare bisiklet yolu,
85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu ve
18 bin 750 metrekare patika yol bulunuyor.
Afet toplanma alanı olarak kullanılabilecek
Bahçe, aynı zamanda afet toplanma alanı olarak da tasarlandı.
165 binden fazla kişinin barınabileceği bu alana 9 ayrı noktadan erişim sağlanıyor.
Alanda ayrıca hangar binası, pişirme alanı, su deposu, güneş ve rüzgar enerjisi sistemleri ile 19 adet tuvalet bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.