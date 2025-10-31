Türkiye
Ahmet Hakan: Bahçeli - Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı?
Ahmet Hakan: Bahçeli - Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı?
Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında "Bahçeli - Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı?" konusunu ele aldı. Hakan, "Yapılmaz" diye yanıtlayarak nedenlerini...
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşesinde "Bahçeli - Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı?" sorusunun cevaplarını değerlendirdi. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki bugün yayımlanan yazısında "yapılmaz" cevabıyla nedenlerini sıraladı:
Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında "Bahçeli - Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı?" konusunu ele aldı. Hakan, "Yapılmaz" diye yanıtlayarak nedenlerini değerlendirdi.
"Bahçeli / Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı? Yapılmaz. Neden mi? Çünkü Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Bayramı’nda şu iki şeyi aynı anda yaptı:

BİR: Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na katılmadı. İKİ: Erdoğan’a üzerinde Türk bayrağı, Erdoğan resmi ve Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu bir tabloyu hediye olarak gönderdi.

Bu apaçık bir yatırım yapmayın tavsiyesidir: Erdoğan / Bahçeli ayrılığına yatırım yapmayın. Batma ihtimaliniz çok yüksek olur."

Bahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
POLİTİKA
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniyle hediye
Dün, 00:04
