https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/ahmet-hakan-bahceli---erdogan-ayriligina-yatirim-yapilir-mi-1100636539.html
Ahmet Hakan: Bahçeli - Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı?
Ahmet Hakan: Bahçeli - Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı?
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında "Bahçeli - Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı?" konusunu ele aldı. Hakan, "Yapılmaz" diye yanıtlayarak nedenlerini... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T08:58+0300
2025-10-31T08:58+0300
2025-10-31T08:58+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f4ffc85398d004c8101ce8e01dc2fdd.jpg
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşesinde "Bahçeli - Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı?" sorusunun cevaplarını değerlendirdi. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki bugün yayımlanan yazısında "yapılmaz" cevabıyla nedenlerini sıraladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/bahceliden-cumhurbaskani-erdogana--cumhuriyetin-102-yili-nedeniyle-hediye-1100599834.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100115901_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f34599b7eea4d017203ac7de2ad79824.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet hakan, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan
ahmet hakan, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan
Ahmet Hakan: Bahçeli - Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı?
Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında "Bahçeli - Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı?" konusunu ele aldı. Hakan, "Yapılmaz" diye yanıtlayarak nedenlerini değerlendirdi.
Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü köşesinde "Bahçeli - Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı?" sorusunun cevaplarını değerlendirdi.
Ahmet Hakan, Hürriyet'teki
bugün yayımlanan yazısında "yapılmaz" cevabıyla nedenlerini sıraladı:
"Bahçeli / Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı? Yapılmaz. Neden mi? Çünkü Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Bayramı’nda şu iki şeyi aynı anda yaptı:
BİR: Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na katılmadı. İKİ: Erdoğan’a üzerinde Türk bayrağı, Erdoğan resmi ve Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu bir tabloyu hediye olarak gönderdi.
Bu apaçık bir yatırım yapmayın tavsiyesidir: Erdoğan / Bahçeli ayrılığına yatırım yapmayın. Batma ihtimaliniz çok yüksek olur."