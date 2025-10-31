Ahmet Hakan: Bahçeli - Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı?

"Bahçeli / Erdoğan ayrılığına yatırım yapılır mı? Yapılmaz. Neden mi? Çünkü Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Bayramı’nda şu iki şeyi aynı anda yaptı:

BİR: Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na katılmadı. İKİ: Erdoğan’a üzerinde Türk bayrağı, Erdoğan resmi ve Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu bir tabloyu hediye olarak gönderdi.

Bu apaçık bir yatırım yapmayın tavsiyesidir: Erdoğan / Bahçeli ayrılığına yatırım yapmayın. Batma ihtimaliniz çok yüksek olur."