Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniyle hediye
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniyle hediye
MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniylebir tablo hediye etti.
2025-10-30T00:04+0300
2025-10-30T00:04+0300
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.
2025
00:04 30.10.2025
© AA / MHPBahçeli, Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, üzerinde resmi, imzası, Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı tablo hediye etti
MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniylebir tablo hediye etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.
Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.
