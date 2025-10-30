https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/bahceliden-cumhurbaskani-erdogana--cumhuriyetin-102-yili-nedeniyle-hediye-1100599834.html

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniyle hediye

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniyle hediye

Sputnik Türkiye

MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniylebir tablo hediye etti. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T00:04+0300

2025-10-30T00:04+0300

2025-10-30T00:04+0300

devlet bahçeli

poli̇ti̇ka

mhp

cumhurbaşkanlığı

recep tayyip erdoğan

tablo

hediye

29 ekim cumhuriyet bayramı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100599914_0:240:1095:856_1920x0_80_0_0_02eb0846416c8da7b9416edec7bce1b4.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/erdogan-acikladi-ataturk-uluslararasi-baris-odulunun-bm-genel-sekreteri-guterrese-verilmesi-1100596490.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, mhp, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, tablo, hediye, 29 ekim cumhuriyet bayramı