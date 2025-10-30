https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/bahceliden-cumhurbaskani-erdogana--cumhuriyetin-102-yili-nedeniyle-hediye-1100599834.html
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniyle hediye
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniyle hediye
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniylebir tablo hediye etti. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T00:04+0300
2025-10-30T00:04+0300
2025-10-30T00:04+0300
devlet bahçeli
poli̇ti̇ka
mhp
cumhurbaşkanlığı
recep tayyip erdoğan
tablo
hediye
29 ekim cumhuriyet bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100599914_0:240:1095:856_1920x0_80_0_0_02eb0846416c8da7b9416edec7bce1b4.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/erdogan-acikladi-ataturk-uluslararasi-baris-odulunun-bm-genel-sekreteri-guterrese-verilmesi-1100596490.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100599914_0:137:1095:958_1920x0_80_0_0_47785d6e300bbc898d1d136e2a081c30.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
devlet bahçeli, mhp, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, tablo, hediye, 29 ekim cumhuriyet bayramı
devlet bahçeli, mhp, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, tablo, hediye, 29 ekim cumhuriyet bayramı
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniyle hediye
MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniylebir tablo hediye etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptırdığı hediyeyi gönderdi.
Erdoğan'ın resmi ve imzasının, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla bir arada bulunduğu tabloda Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" mesajı yer aldı.