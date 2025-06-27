https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/jeff-bezos-ve-lauren-sanchezin-20-milyon-dolarlik-dugunu-venedikte-basladi-trump-kardashian-ve-1097397678.html

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in 20 Milyon dolarlık düğünü Venedik’te başladı: Trump, Kardashian ve aktivistler bir arada

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in 20 Milyon dolarlık düğünü Venedik’te başladı: Trump, Kardashian ve aktivistler bir arada

Sputnik Türkiye

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, Venedik’te 20 milyon dolarlık düğünle evleniyor. Ivanka Trump ve Kim Kardashian gibi ünlüler katıldı. 3 gün sürecek düğün şehri etkisi altına aldı.

2025-06-27T17:15+0300

2025-06-27T17:15+0300

2025-06-27T17:15+0300

yaşam

jeff bezos

lauren sanchez

ivanka trump

venedik

amazon

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Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile birlikte yılın en konuşulan düğününe imza atıyor. 23 Haziran’da İtalya’nın romantik şehri Venedik’te başlayan düğün kutlamaları, üç gün boyunca sürecek.Lüks hazırlıklar: Oteller kapandı, jetler i̇ndiİtalyan medyasına göre, Bezos çifti Venedik’teki neredeyse tüm lüks otelleri ve su taksilerini rezerve etti. 23-28 Haziran tarihleri arasında şehre 90’a yakın özel jetin iniş yapması beklenirken, yaklaşık 200 özel davetli düğün için bir araya gelecek.Ivanka Trump ve Kardashian ailesi katıldıDüğüne gelen konuklar arasında Ivanka Trump ve Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı. Trump’ın kızı Ivanka’nın düğünde yer alması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.Protestolar da var: Aktivistlerden Bezos’a tepkiBu gösterişli düğün, yerel aktivistlerin tepkisini de çekti. Bazı gruplar, Amazon’un çevresel etkilerine dikkat çekerek Venedik sokaklarında Jeff Bezos’a karşı protesto düzenledi.Romantik müzikler eşliğinde başlayan kokteylDüğün kutlamaları, Bee Gees’in “More Than A Woman”, Nina Simone’un “Feeling Good” ve Bill Withers’ın “Lovely Day” gibi klasiklerin çaldığı bir kokteyl ile başladı. İtalyan geleneksel müzikleriyle de süslenen gece, konuklara unutulmaz anlar yaşattı.Gizlilik ve güvenlik ön plandaÇiftin konakladığı otelin özel bahçesine sabah saatlerinde dev çadırlar kuruldu. Tören alanına özel iskele inşa edilirken, her girişte 5 ila 6 güvenlik görevlisi nöbet tuttu. Medya ve davetliler arasında tam gizlilik sağlanmaya çalışıldı.

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