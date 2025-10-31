Türkiye
ABD merkezli 'International Center for Journalists' adlı kuruluş, Rusya’da 'istenmeyen örgüt' ilan edildi
ABD merkezli 'International Center for Journalists' adlı kuruluş, Rusya’da 'istenmeyen örgüt' ilan edildi
Rusya Adalet Bakanlığı, Amerikan merkezli Uluslararası Gazeteciler Merkezi'ni (ICFJ) 'istenmeyen kuruluşlar' listesine aldı. 31.10.2025
dünya
rusya
abd
ukrayna
rusya adalet bakanlığı
adalet bakanlığı
rusya başsavcılığı
Rusya Adalet Bakanlığı, Amerikan merkezli International Center for Journalists (ICFJ) adlı kuruluşu, Rusya topraklarında faaliyetleri istenmeyen yabancı ve uluslararası sivil toplum örgütleri listesine ekledi.Söz konusu bilgi Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan belgede yer aldı.Ayrıca listeye Ukrayna merkezli Truth Hounds ve Ideas for Change örgütleri ile Almanya merkezli 'Sürgündeki Avrupa Gazetecilik Fonu' da dahil edildi.Daha önce Rusya Başsavcılığı, bu kuruluşların faaliyetlerinin ülke içinde istenmeyen olarak tanımlanmasına karar vermişti.
rusya
abd
ukrayna
Rusya Adalet Bakanlığı, Amerikan merkezli Uluslararası Gazeteciler Merkezi’ni (ICFJ) 'istenmeyen kuruluşlar' listesine aldı.
Rusya Adalet Bakanlığı, Amerikan merkezli International Center for Journalists (ICFJ) adlı kuruluşu, Rusya topraklarında faaliyetleri istenmeyen yabancı ve uluslararası sivil toplum örgütleri listesine ekledi.
Söz konusu bilgi Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan belgede yer aldı.
Ayrıca listeye Ukrayna merkezli Truth Hounds ve Ideas for Change örgütleri ile Almanya merkezli 'Sürgündeki Avrupa Gazetecilik Fonu' da dahil edildi.
Daha önce Rusya Başsavcılığı, bu kuruluşların faaliyetlerinin ülke içinde istenmeyen olarak tanımlanmasına karar vermişti.
