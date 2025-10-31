https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/abd-merkezli-international-center-for-journalists-adli-kurulus-rusyada-istenmeyen-orgut-ilan-edildi-1100652005.html
ABD merkezli 'International Center for Journalists' adlı kuruluş, Rusya’da 'istenmeyen örgüt' ilan edildi
ABD merkezli 'International Center for Journalists' adlı kuruluş, Rusya’da 'istenmeyen örgüt' ilan edildi
31.10.2025
Rusya Adalet Bakanlığı, Amerikan merkezli International Center for Journalists (ICFJ) adlı kuruluşu, Rusya topraklarında faaliyetleri istenmeyen yabancı ve uluslararası sivil toplum örgütleri listesine ekledi.Söz konusu bilgi Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan belgede yer aldı.Ayrıca listeye Ukrayna merkezli Truth Hounds ve Ideas for Change örgütleri ile Almanya merkezli 'Sürgündeki Avrupa Gazetecilik Fonu' da dahil edildi.Daha önce Rusya Başsavcılığı, bu kuruluşların faaliyetlerinin ülke içinde istenmeyen olarak tanımlanmasına karar vermişti.
rusya
abd
ukrayna
