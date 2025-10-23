https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/mansur-yavasa-sorusturma-izni-verildi-iddiasina-aciklama-geldi-1100409266.html

'Mansur Yavaş'a soruşturma izni verildi' iddiasına açıklama geldi

'Mansur Yavaş'a soruşturma izni verildi' iddiasına açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdiği yönündeki iddiaları yalanladı. ABB'den yapılan açıklamada... 23.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-23T10:17+0300

2025-10-23T10:17+0300

2025-10-23T10:17+0300

türki̇ye

mansur yavaş

soruşturma

i̇çişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0c/1089168246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a1bad6c93babb7b6059e0d2c2de5005.jpg

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Mansur Yavaş’a savunma için bir hafta süre verdi” yönündeki haberlerin ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) konuyla ilgili açıklama yaptı.Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Henüz soruşturma izni verilmiş değildir. Olağan süreç devam etmektedir” denildi.'İçişleri Bakanlığı henüz karar vermedi'Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni verip vermeme aşamasında olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Mansur Yavaş’a savunma için bir hafta süre verdi’ şeklindeki haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma zaruriyeti doğmuştur.Mülkiye Müfettişi’nin talebi üzerine, İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine karar verecektir. Süreç bu şekilde işlemektedir.”'Yavaş’ın ifadesine dahi başvurma gereği görülmemişti'Açıklamada, “konser soruşturması” olarak bilinen sürecin daha önce kapsamlı şekilde incelendiği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isminin geçmediği bir iddianameye ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talebinde bulunmuştur. Bu süreçte Mülkiye Müfettişleri kapsamlı bir inceleme gerçekleştirmiş, Mansur Yavaş’ın ifadesine dahi başvurma gereği görmemiştir.”Belediye, yeni soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın talebiyle yeniden müfettiş görevlendirildiğini, Yavaş’ın da bu çerçevede yazılı ifade verdiğini açıkladı.'Savunma için verilen süre rutin uygulamadır'Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, kamuoyunda gündeme gelen “7 günlük savunma süresi” iddialarına da açıklık getirildi.“7 günlük süre konusu, Mülkiye soruşturmalarında savunma için rutin olarak tanınan 7 ila 10 günlük standart süreden ibarettir.Bu uygulama, özel bir durum ya da yeni bir gelişme anlamına gelmemektedir.”'Yasal itiraz yolumuz açık olacaktır'Açıklamada, sürecin olağan şekilde ilerlediği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:“Sonuçta Mülkiye Müfettişi’nin talebi üzerine, İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine karar verecektir. Soruşturma izni verilmesi durumunda ise bu karara karşı yasal itiraz yolumuz da açık olacaktır.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/restoran-hesabina-45-tllik-telefon-sarj-ucreti-eklendi-bakanlik-harekete-gecti-1100408539.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mansur yavaş, soruşturma, i̇çişleri bakanlığı