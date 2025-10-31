Türkiye
2025’in en çok kazanan ölü ünlüleri açıklandı: Listede birinci değişmedi
2025’in en çok kazanan ölü ünlüleri açıklandı: Listede birinci değişmedi
Forbes'un bu yıl 25'incisini yayımladığı 'En Çok Kazanan Hayatta Olmayan Ünlüler' listesinde The Notorious B.I.G., Miles Davis ve Jimmy Buffett ilk kez yer...
2001'de Forbes'un ilk listesinde zirvede yer alan Elvis Presley, o tarihten bu yana her yıl listede yer aldı ve toplamda 1.2 milyar dolar kazandı. Ancak, Elvis'in bir dönem damadı olan Michael Jackson, ölümünden bu yana elde ettiği 3.5 milyar dolarlık gelirle bu alanda eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attı.Jackson'ın mülkü, 2024 yılında 600 milyon dolara sattığı kayıt haklarının yarısından bu yıl 105 milyon dolar kazanç sağladı. Miras yönetimi ayrıca, kalan müzik haklarından daha yüksek telif payı alacak şekilde yeni bir anlaşma yaptı.2025'in en çok kazanan ölü ünlüleri şu şekilde:1️⃣ Michael Jackson – 105 milyon dolar2️⃣ Dr. Seuss – 85 milyon dolar3️⃣ Richard Wright (Pink Floyd) – 81 milyon dolar4️⃣ Syd Barrett (Pink Floyd) – 81 milyon dolar5️⃣ The Notorious B.I.G. – 80 milyon dolar6️⃣ Miles Davis – 21 milyon dolar7️⃣ Elvis Presley – 17 milyon dolar8️⃣ Jimmy Buffett – 14 milyon dolar9️⃣ Bob Marley – 13 milyon dolar🔟 John Lennon – 12 milyon dolar⏩ Prince – 11 milyon dolar⏩ Arnold Palmer – 11 milyon dolar⏩ Kobe Bryant – 10 milyon dolar
2025’in en çok kazanan ölü ünlüleri açıklandı: Listede birinci değişmedi

Forbes’un bu yıl 25’incisini yayımladığı 'En Çok Kazanan Hayatta Olmayan Ünlüler' listesinde The Notorious B.I.G., Miles Davis ve Jimmy Buffett ilk kez yer alırken, Michael Jackson ölümünden sonra da gelir rekoru kırmaya devam ediyor.
2025’in en çok kazanan ölü ünlüleri Forbes dergisi tarafından açıklandı.
2001’de Forbes’un ilk listesinde zirvede yer alan Elvis Presley, o tarihten bu yana her yıl listede yer aldı ve toplamda 1.2 milyar dolar kazandı. Ancak, Elvis’in bir dönem damadı olan Michael Jackson, ölümünden bu yana elde ettiği 3.5 milyar dolarlık gelirle bu alanda eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attı.
Jackson’ın mülkü, 2024 yılında 600 milyon dolara sattığı kayıt haklarının yarısından bu yıl 105 milyon dolar kazanç sağladı. Miras yönetimi ayrıca, kalan müzik haklarından daha yüksek telif payı alacak şekilde yeni bir anlaşma yaptı.

2025’in en çok kazanan ölü ünlüleri şu şekilde:

1️⃣ Michael Jackson – 105 milyon dolar
2️⃣ Dr. Seuss – 85 milyon dolar
3️⃣ Richard Wright (Pink Floyd) – 81 milyon dolar
4️⃣ Syd Barrett (Pink Floyd) – 81 milyon dolar
5️⃣ The Notorious B.I.G. – 80 milyon dolar
6️⃣ Miles Davis – 21 milyon dolar
7️⃣ Elvis Presley – 17 milyon dolar
8️⃣ Jimmy Buffett – 14 milyon dolar
9️⃣ Bob Marley – 13 milyon dolar
🔟 John Lennon – 12 milyon dolar
Prince – 11 milyon dolar
Arnold Palmer – 11 milyon dolar
Kobe Bryant – 10 milyon dolar
