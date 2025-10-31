https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/1-milyonluk-soruyu-actirdi-fenerbahcenin-ilk-baskani-kim-1100635716.html

1 milyonluk soruyu açtırdı: Fenerbahçe'nin ilk başkanı kim?

1 milyonluk soruyu açtırdı: Fenerbahçe'nin ilk başkanı kim?

ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? programında yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtırdı.

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bir yarışmacıya, 1 milyon TL değerindeki “Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusu soruldu. Soru gündem olurken yarışmacı, "Konumun dışında bir alan" karşılığını verdi.Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışma programında 1 milyon lira değerindeki sorunu cevapları arasında şunlar yer aldı:"Riske girebileceğim bir soru değil" diyen yarışmacı, 500 bin liralık teklifi kabul ederek yarışmadan çekildi. 1 milyonluk sorunun doğru cevabı ise "C şıkkı" Ziya Songülen oldu. Nurizade Ziya Songülen, Fenerbahçe Spor Kulübünü kuran üç kişiden biridir. Ziya Songülen, kulübün ilk başkanı ve 1 numaralı üyesidir.

