1 milyonluk soruyu açtırdı: Fenerbahçe'nin ilk başkanı kim?
1 milyonluk soruyu açtırdı: Fenerbahçe'nin ilk başkanı kim?
ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? programında yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtırdı. "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?" sorusu soruldu.
ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bir yarışmacıya, 1 milyon TL değerindeki “Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusu soruldu. Soru gündem olurken yarışmacı, "Konumun dışında bir alan" karşılığını verdi.Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışma programında 1 milyon lira değerindeki sorunu cevapları arasında şunlar yer aldı:"Riske girebileceğim bir soru değil" diyen yarışmacı, 500 bin liralık teklifi kabul ederek yarışmadan çekildi. 1 milyonluk sorunun doğru cevabı ise "C şıkkı" Ziya Songülen oldu. Nurizade Ziya Songülen, Fenerbahçe Spor Kulübünü kuran üç kişiden biridir. Ziya Songülen, kulübün ilk başkanı ve 1 numaralı üyesidir.
Abone ol
ATV ekranlarında yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? programında yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtırdı. "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?" sorusunun cevapları arasında "Zeki Rıza Sporel, Faruk Ilgaz, Ziya Songülen ve Şükrü Saracoğlu" yer aldı.
ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bir yarışmacıya, 1 milyon TL değerindeki “Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?” sorusu soruldu. Soru gündem olurken yarışmacı, "Konumun dışında bir alan" karşılığını verdi.
Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışma programında 1 milyon lira değerindeki sorunu cevapları arasında şunlar yer aldı:
A) Zeki Rıza Sporel
B) Faruk Ilgaz
C) Ziya Songülen
D) Şükrü Saracoğlu
"Riske girebileceğim bir soru değil" diyen yarışmacı, 500 bin liralık teklifi kabul ederek yarışmadan çekildi.
1 milyonluk sorunun doğru cevabı ise "C şıkkı" Ziya Songülen oldu. Nurizade Ziya Songülen, Fenerbahçe Spor Kulübünü kuran üç kişiden biridir. Ziya Songülen, kulübün ilk başkanı ve 1 numaralı üyesidir.
