https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/zaharova-istekliler-koalisyonu-kieve-askeri-yardimdan-finansal-baskilara-yoneliyor-1100627101.html

Zaharova: ‘İstekliler Koalisyonu’ Kiev'e askeri yardımdan finansal baskılara yöneliyor

Zaharova: ‘İstekliler Koalisyonu’ Kiev'e askeri yardımdan finansal baskılara yöneliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ‘İstekliler Koalisyonu’nun odak noktasını Kiev rejimine yapılan askeri yardımdan, Rusya'ya finansal baskı... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T17:29+0300

2025-10-30T17:29+0300

2025-10-30T17:27+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

kiev

londra

batı

dondurulmuş rus varlıkları

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090527_0:173:3024:1874_1920x0_80_0_0_199973752abc2d80bc0a4cf42db94164.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, düzenlediği basın brifinginde ‘İstekliler Koalisyonu’nun Kiev'e sağlanan askeri yardım yerine, Rusya'ya karşı finansal baskı uygulamayı ön plana çıkardığını belirtti.Zaharova, ‘koalisyonun’ finansal ve ekonomik baskı araçlarını kullanarak Rusya'ya yönelik daha fazla etki sağlamayı hedeflediğini vurgulayarak, “Londra'daki tartışmaların da gösterdiği gibi, bu ‘istekliler koalisyonu’ giderek odak noktasını salt askeri yardımdan, Rusya'ya yönelik mali ve ekonomik baskı araçlarının kullanımına kaydırıyor” dedi.Zaharova ayrıca, Batılı ülkelerin Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıkları ve bu varlıklardan elde edilen gelirlerden fayda sağlama çabalarının, Kiev'in sponsorlarının kaynaklarının tükenmeye başladığını gösterdiğini ifade etti.Daha önce ‘İstekliler Koalisyonu’, Ukrayna'nın 2026-2027 yılları arasındaki finanasal ihtiyaçlarını karşılamak için, dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmayı planladıklarını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/amerikan-medyasi-abd-dondurulmus-rus-varliklarinin-kullanimi-konusunda-isteksiz-oldugunu-avrupaya-1100340411.html

rusya

kiev

londra

batı

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, kiev, londra, batı, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna