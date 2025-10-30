Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, düzenlediği basın brifinginde ‘İstekliler Koalisyonu’nun Kiev'e sağlanan askeri yardım yerine, Rusya'ya karşı finansal baskı uygulamayı ön plana çıkardığını belirtti.Zaharova, ‘koalisyonun’ finansal ve ekonomik baskı araçlarını kullanarak Rusya'ya yönelik daha fazla etki sağlamayı hedeflediğini vurgulayarak, “Londra'daki tartışmaların da gösterdiği gibi, bu ‘istekliler koalisyonu’ giderek odak noktasını salt askeri yardımdan, Rusya'ya yönelik mali ve ekonomik baskı araçlarının kullanımına kaydırıyor” dedi.Zaharova ayrıca, Batılı ülkelerin Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıkları ve bu varlıklardan elde edilen gelirlerden fayda sağlama çabalarının, Kiev'in sponsorlarının kaynaklarının tükenmeye başladığını gösterdiğini ifade etti.Daha önce ‘İstekliler Koalisyonu’, Ukrayna'nın 2026-2027 yılları arasındaki finanasal ihtiyaçlarını karşılamak için, dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmayı planladıklarını açıklamıştı.
