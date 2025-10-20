https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/amerikan-medyasi-abd-dondurulmus-rus-varliklarinin-kullanimi-konusunda-isteksiz-oldugunu-avrupaya-1100340411.html
Amerikan medyası: ABD, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı konusunda isteksiz olduğunu Avrupa'ya bildirdi
Amerikan medyası: ABD, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı konusunda isteksiz olduğunu Avrupa'ya bildirdi
ABD’nin dondurulmuş Rus varlıklarının Kiev’in ihtiyaçları için kullanılması ile ilgili planın bir parçası olmak istemediği öğrenildi. 20.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre Washington, Avrupa ülkelerine Kiev'e 140 milyar euro tutarında kredi sağlamak için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma planına henüz katılmayacağını bildirdi.Haberde, “ABD'li bürokratlar, geçen hafta Washington'da düzenlenen IMF toplantısı sırasında Avrupalı mevkidaşlarına şimdilik girişime katılmayacaklarını bildirdi” ifadelerine yer verildi.Bloomberg’e göre ABD yetkilileri, piyasa istikrarına yönelik riskleri gerekçe göstererek planı destekleme konusundaki isteksizliklerini açıkladı.Daha önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 23 Ekim'de yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında, Avrupa Birliği’nin (AB) Kiev'e 140 milyar euro tutarında kredi sağlamak için Rus varlıklarını kullanması konusunda ısrarcı olacağını ifade etmişti.Yaklaşık 300 milyar euro'luk varlık dondurulmuştuUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dondurulan Rus varlıkları kullanılarak Ukrayna'ya yaklaşık 140 milyar euro’luk faizsiz kredi sağlamayı önermişti.Belçika Başbakanı Bart de Wever, BM Genel Kurulu oturumlarında, Merz'in önerisine sert bir şekilde karşı çıkarak ‘bunun asla olmayacağını’ söylemişti. Belçika Başbakanı, üçüncü bir ülke merkez bankasının varlıklarına el konulmasının yalnızca Belçika için değil, tüm AB için tehlikeli bir emsal oluşturacağını kaydetmişti.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.
