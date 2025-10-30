https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/arastirma-basit-bir-kan-testi-prostat-kanserinden-olme-riskini-yuzde-13-azaltiyor-1100618652.html
Araştırma: Basit bir kan testi, prostat kanserinden ölme riskini yüzde 13 azaltıyor
Avrupa’da 160 binden fazla erkekle yapılan 23 yıllık araştırma, düzenli PSA testi yaptıranların prostat kanserinden ölme riskinin yüzde 13 azaldığını gösterdi.
Avrupa’da 30 yılı aşkın süredir yürütülen büyük çaplı bir araştırma, düzenli PSA (prostat spesifik antijen) testi yaptıran erkeklerin prostat kanserinden ölme riskinin yüzde 13 oranında azaldığını ortaya koydu. Çalışmada, 55 ila 69 yaşlarındaki 162 binden fazla erkek iki gruba ayrıldı: Biri düzenli olarak PSA testine davet edildi, diğeri edilmedi. 23 yıl sonra, test yapılan grupta kanser teşhisi daha fazla olsa da, ölüm oranı belirgin şekilde daha düşüktü.Her 456 erkekten biri kurtuldu Araştırma sonuçlarına göre, tarama daveti gönderilen her 456 erkekten biri prostat kanserinden ölmekten kurtuldu. Ayrıca, her 12 teşhis konan hastadan biri PSA testinin sayesinde hayatını uzattı. Uroloji uzmanı Ben Lamb, “Bu çalışma, erken teşhisin işe yaradığını gösteriyor. Ancak sonuçlar ancak yıllar sonra ortaya çıkıyor, çünkü hastalık çok yavaş ilerliyor” dedi.Gereksiz tedavi riski Uzmanlar, testlerin bazı dezavantajlarına da dikkat çekiyor. Bazı prostat kanserleri çok yavaş büyüyor ve hiçbir sağlık sorununa yol açmadan ömür boyu kalabiliyor. Bu tür vakalarda teşhis konması, hastalarda gereksiz kaygı yaratabiliyor ve gereksiz ameliyatlara yol açabiliyor. Londra Üniversitesi’nden Prof. Veeru Kasivisvanathan, “Bazı hastalar, aslında gerekmeyen tedaviler yüzünden erektil disfonksiyon gibi yaşamı değiştiren yan etkilerle karşılaşabiliyor” dedi.Prostat kanseri yaygınlaşıyor Prostat kanseri, dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri. Yalnızca 2022’de Avrupa Birliği’nde 330 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Bilim insanları, yaşlanan nüfus ve yaşam tarzı etkileri nedeniyle vaka sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörüyor.
Her 456 erkekten biri kurtuldu
Araştırma sonuçlarına göre, tarama daveti gönderilen her 456 erkekten biri prostat kanserinden ölmekten kurtuldu. Ayrıca, her 12 teşhis konan hastadan biri PSA testinin sayesinde hayatını uzattı. Uroloji uzmanı Ben Lamb, “Bu çalışma, erken teşhisin işe yaradığını gösteriyor. Ancak sonuçlar ancak yıllar sonra ortaya çıkıyor, çünkü hastalık çok yavaş ilerliyor” dedi.
Uzmanlar, testlerin bazı dezavantajlarına da dikkat çekiyor. Bazı prostat kanserleri çok yavaş büyüyor ve hiçbir sağlık sorununa yol açmadan ömür boyu kalabiliyor. Bu tür vakalarda teşhis konması, hastalarda gereksiz kaygı yaratabiliyor ve gereksiz ameliyatlara yol açabiliyor. Londra Üniversitesi’nden Prof. Veeru Kasivisvanathan, “Bazı hastalar, aslında gerekmeyen tedaviler yüzünden erektil disfonksiyon gibi yaşamı değiştiren yan etkilerle karşılaşabiliyor” dedi.
Prostat kanseri yaygınlaşıyor
Prostat kanseri, dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri. Yalnızca 2022’de Avrupa Birliği’nde 330 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Bilim insanları, yaşlanan nüfus ve yaşam tarzı etkileri nedeniyle vaka sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörüyor.