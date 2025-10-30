https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/arastirma-basit-bir-kan-testi-prostat-kanserinden-olme-riskini-yuzde-13-azaltiyor-1100618652.html

Araştırma: Basit bir kan testi, prostat kanserinden ölme riskini yüzde 13 azaltıyor

Araştırma: Basit bir kan testi, prostat kanserinden ölme riskini yüzde 13 azaltıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa’da 160 binden fazla erkekle yapılan 23 yıllık araştırma, düzenli PSA testi yaptıranların prostat kanserinden ölme riskinin yüzde 13 azaldığını gösterdi.

2025-10-30T14:18+0300

2025-10-30T14:18+0300

2025-10-30T14:18+0300

sağlik

psa

prostat

prostat kanseri

kan testi

kan testiyle kanser teşhisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/01/1043497522_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1dd8a5696bef357cb21b747b18605072.jpg

Avrupa’da 30 yılı aşkın süredir yürütülen büyük çaplı bir araştırma, düzenli PSA (prostat spesifik antijen) testi yaptıran erkeklerin prostat kanserinden ölme riskinin yüzde 13 oranında azaldığını ortaya koydu. Çalışmada, 55 ila 69 yaşlarındaki 162 binden fazla erkek iki gruba ayrıldı: Biri düzenli olarak PSA testine davet edildi, diğeri edilmedi. 23 yıl sonra, test yapılan grupta kanser teşhisi daha fazla olsa da, ölüm oranı belirgin şekilde daha düşüktü.Her 456 erkekten biri kurtuldu Araştırma sonuçlarına göre, tarama daveti gönderilen her 456 erkekten biri prostat kanserinden ölmekten kurtuldu. Ayrıca, her 12 teşhis konan hastadan biri PSA testinin sayesinde hayatını uzattı. Uroloji uzmanı Ben Lamb, “Bu çalışma, erken teşhisin işe yaradığını gösteriyor. Ancak sonuçlar ancak yıllar sonra ortaya çıkıyor, çünkü hastalık çok yavaş ilerliyor” dedi.Gereksiz tedavi riski Uzmanlar, testlerin bazı dezavantajlarına da dikkat çekiyor. Bazı prostat kanserleri çok yavaş büyüyor ve hiçbir sağlık sorununa yol açmadan ömür boyu kalabiliyor. Bu tür vakalarda teşhis konması, hastalarda gereksiz kaygı yaratabiliyor ve gereksiz ameliyatlara yol açabiliyor. Londra Üniversitesi’nden Prof. Veeru Kasivisvanathan, “Bazı hastalar, aslında gerekmeyen tedaviler yüzünden erektil disfonksiyon gibi yaşamı değiştiren yan etkilerle karşılaşabiliyor” dedi.Prostat kanseri yaygınlaşıyor Prostat kanseri, dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri. Yalnızca 2022’de Avrupa Birliği’nde 330 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Bilim insanları, yaşlanan nüfus ve yaşam tarzı etkileri nedeniyle vaka sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/bilim-insanlari-duyurdu-cilt-kanseri-riskini-yariya-indiren-vitamin-dogrulandi-1100338563.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

prostat kanseri, psa testi, prostat taraması, erken teşhis, yaşam süresini uzatma, avrupa araştırması, gereksiz tedavi, erkek sağlığı, kanser önleme