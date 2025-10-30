Yağışlı hava terk ediyor, sıcaklıklar 5 derece yükseliyor: Pastırma yazı kapıda
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Pastırma yazının etkili olurken hava sıcaklığı 5 derece yükselecek. Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklar güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sis etkili olacak
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
AKOM uyardı: Pastırma yazı kapıda
AKOM, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediğini ve bugünden itibaren sıcaklıkların 20°C’nin üzerine çıkacağını duyurdu. İstanbul'da yaşanan aşırı yağışlar sonrası pastırma sıcakları geliyor.
MARMARA
Bursa – 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Çanakkale – 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İstanbul – 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli – 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Afyonkarahisar – 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Denizli – 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İzmir – 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Muğla – 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Adana – 30°C
Az bulutlu ve açık
Antalya – 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Hatay – 27°C
Az bulutlu ve açık
Isparta – 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara – 18°C
Az bulutlu ve açık
Eskişehir – 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Konya – 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Nevşehir – 16°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu – 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Düzce – 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Sinop – 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Zonguldak – 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Rize – 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Samsun – 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 10°C
Parçalı bulutlu
Kars – 10°C
Parçalı bulutlu
Malatya – 18°C
Az bulutlu ve açık
Van – 13°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 23°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 24°C
Az bulutlu ve açık
Mardin – 21°C
Az bulutlu ve açık
Siirt – 23°C
Az bulutlu ve açık
