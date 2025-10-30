Türkiye
Yağışlı hava terk ediyor, sıcaklıklar 5 derece yükseliyor: Pastırma yazı kapıda
Yağışlı hava terk ediyor, sıcaklıklar 5 derece yükseliyor: Pastırma yazı kapıda
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Pastırma yazının etkili olurken hava sıcaklığı 5 derece yükselecek... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
yaşam
akom
meteoroloji
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
pastırma yazı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklar güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sis etkili olacakSabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.AKOM uyardı: Pastırma yazı kapıdaAKOM, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediğini ve bugünden itibaren sıcaklıkların 20°C'nin üzerine çıkacağını duyurdu. İstanbul'da yaşanan aşırı yağışlar sonrası pastırma sıcakları geliyor.MARMARABursa – 21°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluÇanakkale – 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİstanbul – 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKırklareli – 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluEGEAfyonkarahisar – 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDenizli – 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİzmir – 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMuğla – 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAKDENİZAdana – 30°CAz bulutlu ve açıkAntalya – 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluHatay – 27°CAz bulutlu ve açıkIsparta – 22°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 18°CAz bulutlu ve açıkEskişehir – 18°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKonya – 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluNevşehir – 16°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu – 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDüzce – 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSinop – 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluZonguldak – 21°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 19°CParçalı ve az bulutluRize – 19°CParçalı ve az bulutluSamsun – 20°CParçalı ve az bulutluTrabzon – 18°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum – 10°CParçalı bulutluKars – 10°CParçalı bulutluMalatya – 18°CAz bulutlu ve açıkVan – 13°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 23°CAz bulutlu ve açıkGaziantep – 24°CAz bulutlu ve açıkMardin – 21°CAz bulutlu ve açıkSiirt – 23°CAz bulutlu ve açık
Yağışlı hava terk ediyor, sıcaklıklar 5 derece yükseliyor: Pastırma yazı kapıda

06:50 30.10.2025
© AP Photo / Francisco SecoSıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Pastırma yazının etkili olurken hava sıcaklığı 5 derece yükselecek. Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklar güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sis etkili olacak

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKOM uyardı: Pastırma yazı kapıda

AKOM, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediğini ve bugünden itibaren sıcaklıkların 20°C’nin üzerine çıkacağını duyurdu. İstanbul'da yaşanan aşırı yağışlar sonrası pastırma sıcakları geliyor.

MARMARA

Bursa – 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Çanakkale – 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İstanbul – 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli – 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Denizli – 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İzmir – 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Muğla – 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Adana – 30°C
Az bulutlu ve açık
Antalya – 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Hatay – 27°C
Az bulutlu ve açık
Isparta – 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 18°C
Az bulutlu ve açık
Eskişehir – 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Konya – 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Nevşehir – 16°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu – 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Düzce – 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Sinop – 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Zonguldak – 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Rize – 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Samsun – 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 10°C
Parçalı bulutlu
Kars – 10°C
Parçalı bulutlu
Malatya – 18°C
Az bulutlu ve açık
Van – 13°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 23°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 24°C
Az bulutlu ve açık
Mardin – 21°C
Az bulutlu ve açık
Siirt – 23°C
Az bulutlu ve açık
Deniz - Sahil - Plaj - Yaz tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
TÜRKİYE
Pastırma yazı ne zaman? Pastırma sıcakları hangi ay?
12 Ekim, 18:42
