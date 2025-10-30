https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/yagisli-hava-terk-ediyor-sicakliklar-5-derece-yukseliyor-pastirma-yazi-kapida-1100602901.html

Yağışlı hava terk ediyor, sıcaklıklar 5 derece yükseliyor: Pastırma yazı kapıda

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Pastırma yazının etkili olurken hava sıcaklığı 5 derece yükselecek... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklar güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sis etkili olacakSabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.AKOM uyardı: Pastırma yazı kapıdaAKOM, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediğini ve bugünden itibaren sıcaklıkların 20°C’nin üzerine çıkacağını duyurdu. İstanbul'da yaşanan aşırı yağışlar sonrası pastırma sıcakları geliyor.MARMARABursa – 21°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluÇanakkale – 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİstanbul – 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKırklareli – 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluEGEAfyonkarahisar – 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDenizli – 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİzmir – 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMuğla – 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAKDENİZAdana – 30°CAz bulutlu ve açıkAntalya – 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluHatay – 27°CAz bulutlu ve açıkIsparta – 22°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİÇ ANADOLUAnkara – 18°CAz bulutlu ve açıkEskişehir – 18°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluKonya – 19°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluNevşehir – 16°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu – 20°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDüzce – 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSinop – 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluZonguldak – 21°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya – 19°CParçalı ve az bulutluRize – 19°CParçalı ve az bulutluSamsun – 20°CParçalı ve az bulutluTrabzon – 18°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum – 10°CParçalı bulutluKars – 10°CParçalı bulutluMalatya – 18°CAz bulutlu ve açıkVan – 13°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır – 23°CAz bulutlu ve açıkGaziantep – 24°CAz bulutlu ve açıkMardin – 21°CAz bulutlu ve açıkSiirt – 23°CAz bulutlu ve açık

