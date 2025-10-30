Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukraynalı vekil Shorohod: Ukrayna ordusunun Rus askerlere karşı koyacak gücü yok
Ukraynalı vekil Shorohod: Ukrayna ordusunun Rus askerlere karşı koyacak gücü yok
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'nın üyesi Skorohod, Ukrayna ordusunun Krasnoarmeysk'te Rus ordusuna karşı koyacak durumda olmadığını belirtti.
Ukraynalı milletvekili Anna Skorohod, Politeka adlı Youtube kanalına yaptığı açıklamada, Rus ordusu tarafından Krasnoarmeysk şehrinde çembere alınan Ukraynalı askerlerin bulunduğu duruma ilişkin itiraflarda bulundu.Skorohod, “Çembere ve yolun kesilmesi konusuna gelince, bu beklenen bir şey, çünkü maalesef Rusya Federasyonu'na doğrudan ve sert bir şekilde karşı koyabilecek insan kaynağımız yok” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun savaşacak güçte olan birliklerinin neredeyse tükendiğini ve zorunlu seferberliğin de beklenen sonuçlar vermediğini kaydeden siyasetçi, “Bugün itibariyle, seferber edilen askerlerimizin çoğu güçlü ve yetenekli savaşçılar olamıyor. Her şey, gönüllülere ve seferber edilenler arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekten uygun askere bağlı” dedi.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın üyesi Skorohod, Ukrayna ordusunun Krasnoarmeysk’te Rus ordusuna karşı koyacak durumda olmadığını belirtti.
Ukraynalı milletvekili Anna Skorohod, Politeka adlı Youtube kanalına yaptığı açıklamada, Rus ordusu tarafından Krasnoarmeysk şehrinde çembere alınan Ukraynalı askerlerin bulunduğu duruma ilişkin itiraflarda bulundu.
Skorohod, “Çembere ve yolun kesilmesi konusuna gelince, bu beklenen bir şey, çünkü maalesef Rusya Federasyonu'na doğrudan ve sert bir şekilde karşı koyabilecek insan kaynağımız yok” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun savaşacak güçte olan birliklerinin neredeyse tükendiğini ve zorunlu seferberliğin de beklenen sonuçlar vermediğini kaydeden siyasetçi, “Bugün itibariyle, seferber edilen askerlerimizin çoğu güçlü ve yetenekli savaşçılar olamıyor. Her şey, gönüllülere ve seferber edilenler arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekten uygun askere bağlı” dedi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna birliklerinin Kupyansk ve Krasnoarmeysk'te çembere alındığını belirterek, Ukrayna yönetiminin kuşatma altında kalan vatandaşlarının geleceğine karar vermesi gerektiğini belirtmişti.

