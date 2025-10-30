https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ukraynali-vekil-shorohod-ukrayna-ordusunun-rus-askerlere-karsi-koyacak-gucu-yok-1100611495.html

Ukraynalı vekil Shorohod: Ukrayna ordusunun Rus askerlere karşı koyacak gücü yok

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın üyesi Skorohod, Ukrayna ordusunun Krasnoarmeysk’te Rus ordusuna karşı koyacak durumda olmadığını belirtti. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Ukraynalı milletvekili Anna Skorohod, Politeka adlı Youtube kanalına yaptığı açıklamada, Rus ordusu tarafından Krasnoarmeysk şehrinde çembere alınan Ukraynalı askerlerin bulunduğu duruma ilişkin itiraflarda bulundu.Skorohod, “Çembere ve yolun kesilmesi konusuna gelince, bu beklenen bir şey, çünkü maalesef Rusya Federasyonu'na doğrudan ve sert bir şekilde karşı koyabilecek insan kaynağımız yok” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun savaşacak güçte olan birliklerinin neredeyse tükendiğini ve zorunlu seferberliğin de beklenen sonuçlar vermediğini kaydeden siyasetçi, “Bugün itibariyle, seferber edilen askerlerimizin çoğu güçlü ve yetenekli savaşçılar olamıyor. Her şey, gönüllülere ve seferber edilenler arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekten uygun askere bağlı” dedi.

