Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus Büyükelçi Miroşnik: Ukrayna'da Rus esirlere elektrikli işkence yapılıyor
Rus Büyükelçi Miroşnik: Ukrayna'da Rus esirlere elektrikli işkence yapılıyor

11:14 30.10.2025
Abone ol
Rus Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna esaretinden dönen Rus askerlerin elektrikli sandalye işkencesine, aralıksız dayaklara ve deneylere maruz kaldıklarını, bazı arkadaşlarının da köpek saldırıları sonucu öldüğünü anlattığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Rus askerlerin Ukrayna esareti sırasında gördüğü işkenceleri anlattı.
Miroşnik, “Takas edilmiş arkadaşlarla sık sık konuşuyorum ve bu sohbetler herkesin harcı değil. Elektrikli sandalyelere, işkenceye, sürekli dayaklara, deneylere ve ilaçlara maruz kalıyorlar. Bir kişi bana, köpekler tarafından kovalanarak öldürülen bir asker arkadaşını anlattı” şeklinde konuştu.
Ukrayna esaretinden dönen Rus askerlerin, Ukrayna'daki temas hattının "gizli hapishanelerle dolu" olduğunu söylediğini aktaran yetkili, “Gizli bir hapishane kulağa gösterişli gelse de, aslında askerlerin genellikle şokta, ağır yaralı veya sersemlemiş halde atıldığı bir bodrum katından ibaret. Cehennemin başladığı yer burası. Bu gizli hapishaneler genellikle zihinsel olarak dengesiz, yaratıcı işkence aletleri yaratmaktan asla bıkmayan sadistleri barındırıyor” ifadesini kullandı.
Bu gizli hapishanelerde, esirlerin ayaklarından asılıp sopalarla dövüldüğünü, çaresizlikten yere serilecek kadar bir takım işler yapmaya zorlandığını dile getiren Miroşnik, “Geri dönen hemen hemen herkes bu tür bir sınavdan geçmiştir. Üstelik eğer orası bir (Rusya'da yasaklı bir terör örgütü) ‘Kraken’ veya başka bir çete tarafından yönetilen gizli bir hapishaneyse, o zaman bu herkesin hayatta kalamayacağı çok ciddi, çok zorlu bir sınav” diye ekledi.
