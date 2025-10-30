https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ukraynali-askerlerin-krasniy-liman-sakinlerini-kursuna-dizdigi-ortaya-cikti-1100623421.html
Ukraynalı askerlerin Krasnıy Liman sakinlerini kurşuna dizdiği ortaya çıktı
Rus güvenlik güçleri tarafından Sputnik'e teslim edilen ses kaydında bir asker, komutanına bir sivil gördüğünü rapor ediyor. Komutan ise bu kişiyi bağlayıp yere yatırmalarını, kafasına makineli tüfek dayayarak sorgulamalarını emrediyor.Kayıtta daha sonra alt rütbeli asker, ‘3. nöbet noktasında’ bir sivil gördüğünü bildiriyor. Karşı taraftan gelen ses ise onu kurşuna dizmesini emrediyor.Rus güvenlik güçlerinden bir kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Tugayı'nda yer alan militanlar, sivillere yönelik çok sayıda cinayet ve kötü muamele olayına karışmış durumda, tugay komutanlığının savaş suçlarını açıkça onaylandığı ortada” açıklamasında bulundu.Geçtiğimiz hafta askeri uzman Andrey Maroçko, Ukraynalı militanların Krasnıy Liman, Seversk, Konstantinovka, Dmitrov ve Krasnoarmeysk'te sivilleri öldürdüğüne dair vakaların tespit edildiğini, söz konusu cinayetlerin genelde Ukrayna askerlerinin konuşlanma yerlerini ihbar etme riski, gasp ve diğer suçların tanıklarını ortadan kaldırma gibi nedenlerle işlendiğini anlatmıştı.
15:59 30.10.2025 (güncellendi: 16:14 30.10.2025)
Rus güvenlik güçlerinin yakaladığı bir telsiz konuşmasından, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 63. Tugay militanlarının Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yer alan Krasny Liman kentindeki sivilleri kurşuna dizdiği anlaşıldı.
Rus güvenlik güçleri tarafından Sputnik'e teslim edilen ses kaydında bir asker, komutanına bir sivil gördüğünü rapor ediyor. Komutan ise bu kişiyi bağlayıp yere yatırmalarını, kafasına makineli tüfek dayayarak sorgulamalarını emrediyor.
Kayıtta daha sonra alt rütbeli asker, ‘3. nöbet noktasında’ bir sivil gördüğünü bildiriyor. Karşı taraftan gelen ses ise onu kurşuna dizmesini emrediyor.
Rus güvenlik güçlerinden bir kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Tugayı'nda yer alan militanlar, sivillere yönelik çok sayıda cinayet ve kötü muamele olayına karışmış durumda, tugay komutanlığının savaş suçlarını açıkça onaylandığı ortada” açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz hafta askeri uzman Andrey Maroçko, Ukraynalı militanların Krasnıy Liman, Seversk, Konstantinovka, Dmitrov ve Krasnoarmeysk'te sivilleri öldürdüğüne dair vakaların tespit edildiğini, söz konusu cinayetlerin genelde Ukrayna askerlerinin konuşlanma yerlerini ihbar etme riski, gasp ve diğer suçların tanıklarını ortadan kaldırma gibi nedenlerle işlendiğini anlatmıştı.