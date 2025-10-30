https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ukraynali-askerlerin-krasniy-liman-sakinlerini-kursuna-dizdigi-ortaya-cikti-1100623421.html

Ukraynalı askerlerin Krasnıy Liman sakinlerini kurşuna dizdiği ortaya çıktı

Ukraynalı askerlerin Krasnıy Liman sakinlerini kurşuna dizdiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Rus güvenlik güçlerinin yakaladığı bir telsiz konuşmasından, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 63. Tugay militanlarının Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC)... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T15:59+0300

2025-10-30T15:59+0300

2025-10-30T16:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

konstantinovka

krasnoarmeysk

sputnik

andrey maroçko

savaş suçu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100623018_0:95:1061:692_1920x0_80_0_0_abea45d3dbb3bef231802d8352e47e00.png

Rus güvenlik güçleri tarafından Sputnik'e teslim edilen ses kaydında bir asker, komutanına bir sivil gördüğünü rapor ediyor. Komutan ise bu kişiyi bağlayıp yere yatırmalarını, kafasına makineli tüfek dayayarak sorgulamalarını emrediyor.Kayıtta daha sonra alt rütbeli asker, ‘3. nöbet noktasında’ bir sivil gördüğünü bildiriyor. Karşı taraftan gelen ses ise onu kurşuna dizmesini emrediyor.Rus güvenlik güçlerinden bir kaynak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Tugayı'nda yer alan militanlar, sivillere yönelik çok sayıda cinayet ve kötü muamele olayına karışmış durumda, tugay komutanlığının savaş suçlarını açıkça onaylandığı ortada” açıklamasında bulundu.Geçtiğimiz hafta askeri uzman Andrey Maroçko, Ukraynalı militanların Krasnıy Liman, Seversk, Konstantinovka, Dmitrov ve Krasnoarmeysk'te sivilleri öldürdüğüne dair vakaların tespit edildiğini, söz konusu cinayetlerin genelde Ukrayna askerlerinin konuşlanma yerlerini ihbar etme riski, gasp ve diğer suçların tanıklarını ortadan kaldırma gibi nedenlerle işlendiğini anlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/rusya-ukrayna-ordusuna-silah-tasiyan-trenleri-imha-etti-1100482715.html

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

konstantinovka

krasnoarmeysk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ukraynalı askerlerin Krasnıy Liman sakinlerini kurşuna dizdiği ortaya çıktı Sputnik Türkiye Ukraynalı askerlerin Krasnıy Liman sakinlerini kurşuna dizdiği ortaya çıktı 2025-10-30T15:59+0300 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), konstantinovka, krasnoarmeysk, sputnik, andrey maroçko, savaş suçu, vi̇deo