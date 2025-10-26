https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/rusya-ukrayna-ordusuna-silah-tasiyan-trenleri-imha-etti-1100482715.html

Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıyan trenleri imha etti

Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıyan trenleri imha etti

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus güçler, Ukrayna ordusuna darbe vurmayı sürdürüyor. 26.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-26T13:42+0300

2025-10-26T13:42+0300

2025-10-26T13:42+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100482210_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_94bca19c373e06d1b2785dcd119f8943.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass'taki muharebe bölgelerinde bulunan Ukraynalı birliklere silah ve askeri teçhizat taşıyan trenlerin vurulduğunu duyurdu.Son 24 saat içindeki silahlı faaliyetler sırasında enerji tesislerinin, İHA üretim tesislerinin, insansız hücumbot depolarının hedef alındığını belirten bakanlık, 147 bölgede Ukraynalı birlikler ile yabancı paralı askerlerin kaldığı geçici konuşlanma noktalarının yerle bir edildiğinin altını çizdi.Bakanlık, 1515 Ukrayna askerinin son 24 saatteki çatışmalarda öldürüldüğünü vurguladı.Bakanlığın açıklamasına göre son bir gün içinde 3 güdümlü hava bombası ile 116 İHA etkisiz hale getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/putin-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-komutanlarla-toplanti-yapti-1100478159.html

ukrayna

rusya

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rusya, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat