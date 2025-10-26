https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/rusya-ukrayna-ordusuna-silah-tasiyan-trenleri-imha-etti-1100482715.html
Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıyan trenleri imha etti
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus güçler, Ukrayna ordusuna darbe vurmayı sürdürüyor. 26.10.2025
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass'taki muharebe bölgelerinde bulunan Ukraynalı birliklere silah ve askeri teçhizat taşıyan trenlerin vurulduğunu duyurdu.Son 24 saat içindeki silahlı faaliyetler sırasında enerji tesislerinin, İHA üretim tesislerinin, insansız hücumbot depolarının hedef alındığını belirten bakanlık, 147 bölgede Ukraynalı birlikler ile yabancı paralı askerlerin kaldığı geçici konuşlanma noktalarının yerle bir edildiğinin altını çizdi.Bakanlık, 1515 Ukrayna askerinin son 24 saatteki çatışmalarda öldürüldüğünü vurguladı.Bakanlığın açıklamasına göre son bir gün içinde 3 güdümlü hava bombası ile 116 İHA etkisiz hale getirildi.
