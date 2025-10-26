Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/rusya-ukrayna-ordusuna-silah-tasiyan-trenleri-imha-etti-1100482715.html
Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıyan trenleri imha etti
Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıyan trenleri imha etti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus güçler, Ukrayna ordusuna darbe vurmayı sürdürüyor. 26.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-26T13:42+0300
2025-10-26T13:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100482210_0:0:2857:1608_1920x0_80_0_0_94bca19c373e06d1b2785dcd119f8943.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass'taki muharebe bölgelerinde bulunan Ukraynalı birliklere silah ve askeri teçhizat taşıyan trenlerin vurulduğunu duyurdu.Son 24 saat içindeki silahlı faaliyetler sırasında enerji tesislerinin, İHA üretim tesislerinin, insansız hücumbot depolarının hedef alındığını belirten bakanlık, 147 bölgede Ukraynalı birlikler ile yabancı paralı askerlerin kaldığı geçici konuşlanma noktalarının yerle bir edildiğinin altını çizdi.Bakanlık, 1515 Ukrayna askerinin son 24 saatteki çatışmalarda öldürüldüğünü vurguladı.Bakanlığın açıklamasına göre son bir gün içinde 3 güdümlü hava bombası ile 116 İHA etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/putin-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-komutanlarla-toplanti-yapti-1100478159.html
ukrayna
rusya
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100482210_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_c764940b895e5481f34d264ecdc6fcdd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
ukrayna, rusya, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya, Ukrayna ordusuna silah taşıyan trenleri imha etti

13:42 26.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky乌克兰武装部队军人
乌克兰武装部队军人 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Abone ol
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus güçler, Ukrayna ordusuna darbe vurmayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass'taki muharebe bölgelerinde bulunan Ukraynalı birliklere silah ve askeri teçhizat taşıyan trenlerin vurulduğunu duyurdu.

Son 24 saat içindeki silahlı faaliyetler sırasında enerji tesislerinin, İHA üretim tesislerinin, insansız hücumbot depolarının hedef alındığını belirten bakanlık, 147 bölgede Ukraynalı birlikler ile yabancı paralı askerlerin kaldığı geçici konuşlanma noktalarının yerle bir edildiğinin altını çizdi.

Bakanlık, 1515 Ukrayna askerinin son 24 saatteki çatışmalarda öldürüldüğünü vurguladı.

Bakanlığın açıklamasına göre son bir gün içinde 3 güdümlü hava bombası ile 116 İHA etkisiz hale getirildi.
Presidente de Rusia, Vladímir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Putin, özel askeri harekat bölgesinde: 'Emsalsiz Burevestnik füzelerinin testleri tamamlandı'
09:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала