https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ukraynada-askeri-hedefler-hassas-silahlarla-vuruldu-iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1100613810.html
Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Harkov ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşim... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T12:29+0300
2025-10-30T12:29+0300
2025-10-30T12:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
harkov
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098864447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b79b9380e90dc42bba2e91cfef615f8.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine, bu tesisleri besleyen enerji tesislerine ve askeri hava üslerine hava üslerine saldırı düzenlediği bildirildi.Açıklamada, saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Harkov Bölgesi'nin Sadovoye ve Zaporojye Bölgesi'nin Krasnogorskoye yerleşim merkezlerinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1665'ten fazla asker, 2 tank ve 12 zırhlı savaş aracı yitirdi.Rus hava savunması, Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bomba, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 192 uçak tipi İHA'yı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/abdli-general-flynnden-trumpin-talimatina-tepki-artik-savas-kacinilmaz-1100613110.html
rusya
ukrayna
donbass
harkov
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098864447_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_3cf94fc798c4327838421f97bc5c949f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
12:29 30.10.2025 (güncellendi: 12:46 30.10.2025)
Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Harkov ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşim birimini daha kontrol altına aldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine, bu tesisleri besleyen enerji tesislerine ve askeri hava üslerine hava üslerine saldırı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Harkov Bölgesi'nin Sadovoye ve Zaporojye Bölgesi'nin Krasnogorskoye yerleşim merkezlerinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.
Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1665'ten fazla asker, 2 tank ve 12 zırhlı savaş aracı yitirdi.
Rus hava savunması, Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bomba, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 192 uçak tipi İHA'yı engelledi.