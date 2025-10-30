Türkiye
Sputnik Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Harkov ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşim... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine, bu tesisleri besleyen enerji tesislerine ve askeri hava üslerine hava üslerine saldırı düzenlediği bildirildi.Açıklamada, saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Harkov Bölgesi'nin Sadovoye ve Zaporojye Bölgesi'nin Krasnogorskoye yerleşim merkezlerinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1665'ten fazla asker, 2 tank ve 12 zırhlı savaş aracı yitirdi.Rus hava savunması, Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bomba, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 192 uçak tipi İHA'yı engelledi.
Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

12:29 30.10.2025 (güncellendi: 12:46 30.10.2025)
Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Harkov ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşim birimini daha kontrol altına aldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine, bu tesisleri besleyen enerji tesislerine ve askeri hava üslerine hava üslerine saldırı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Harkov Bölgesi'nin Sadovoye ve Zaporojye Bölgesi'nin Krasnogorskoye yerleşim merkezlerinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.
Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1665'ten fazla asker, 2 tank ve 12 zırhlı savaş aracı yitirdi.
Rus hava savunması, Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bomba, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 192 uçak tipi İHA'yı engelledi.
