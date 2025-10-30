https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ukraynada-askeri-hedefler-hassas-silahlarla-vuruldu-iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1100613810.html

Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Ukrayna’da askeri hedefler hassas silahlarla vuruldu: İki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine hassas silahlarla saldırı düzenleyen Rus ordusunun, Harkov ve Zaporojye bölgelerinde olmak üzere iki yerleşim... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T12:29+0300

2025-10-30T12:29+0300

2025-10-30T12:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

harkov

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098864447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b79b9380e90dc42bba2e91cfef615f8.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına misilleme olarak Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece hassas silahlar ve insansız hava araçları ile Ukrayna’daki silah sanayisi işletmelerine, bu tesisleri besleyen enerji tesislerine ve askeri hava üslerine hava üslerine saldırı düzenlediği bildirildi.Açıklamada, saldırının amacına ulaşıldığı ve tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında, Harkov Bölgesi'nin Sadovoye ve Zaporojye Bölgesi'nin Krasnogorskoye yerleşim merkezlerinin kontrolü Rus ordusunun eline geçti.Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1665'ten fazla asker, 2 tank ve 12 zırhlı savaş aracı yitirdi.Rus hava savunması, Ukrayna ordusuna ait 3 güdümlü uçak bomba, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 192 uçak tipi İHA'yı engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/abdli-general-flynnden-trumpin-talimatina-tepki-artik-savas-kacinilmaz-1100613110.html

rusya

ukrayna

donbass

harkov

zaporojye bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, harkov, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars