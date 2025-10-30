https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/abdli-general-flynnden-trumpin-talimatina-tepki-artik-savas-kacinilmaz-1100613110.html

ABD’li general Flynn’den Trump’ın talimatına tepki: ‘Artık savaş kaçınılmaz’

ABD’li general Flynn’den Trump’ın talimatına tepki: ‘Artık savaş kaçınılmaz’

30.10.2025

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General Mike Flynn, sosyal medya platformu X paylaşımında, Başkan Donald Trump’ın Savaş Bakanlığı’na verdiği nükleer silah testlerini yeniden başlatma talimatını değerlendirdi.Flynn, “Siyasi politika ve hedeflerdeki değişiklikler, savaşın doğasında ve uygulamasında değişikliklere yol açabilir. Siyasi hedefler daha sınırlı ve hayal gücünden yoksun hale geldiğinde de savaş kaçınılmaz hale gelir. Askerler, çizmelerin bağını sıkıca bağlayın” diye yazdı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini açıklamıştı. Trump, ABD’nin nükleer poligonlara sahip olduğunu, testlerle ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını söylemişti.

