https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/abdli-general-flynnden-trumpin-talimatina-tepki-artik-savas-kacinilmaz-1100613110.html
ABD’li general Flynn’den Trump’ın talimatına tepki: ‘Artık savaş kaçınılmaz’
ABD’li general Flynn’den Trump’ın talimatına tepki: ‘Artık savaş kaçınılmaz’
Sputnik Türkiye
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, ülke lideri Trump’ın nükleer silah testlerini yeniden başlatma talimatının ardından savaşın kaçınılmaz hale geldiğini... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T12:15+0300
2025-10-30T12:15+0300
2025-10-30T12:18+0300
dünya
abd
mike flynn
donald trump
nükleer silah
nükleer silah denemesi
savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102756/06/1027560655_0:40:3500:2009_1920x0_80_0_0_3925716e3c2ff46c44f7c1ad7f58b2cf.jpg
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General Mike Flynn, sosyal medya platformu X paylaşımında, Başkan Donald Trump’ın Savaş Bakanlığı’na verdiği nükleer silah testlerini yeniden başlatma talimatını değerlendirdi.Flynn, “Siyasi politika ve hedeflerdeki değişiklikler, savaşın doğasında ve uygulamasında değişikliklere yol açabilir. Siyasi hedefler daha sınırlı ve hayal gücünden yoksun hale geldiğinde de savaş kaçınılmaz hale gelir. Askerler, çizmelerin bağını sıkıca bağlayın” diye yazdı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini açıklamıştı. Trump, ABD’nin nükleer poligonlara sahip olduğunu, testlerle ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ukraynali-vekil-shorohod-ukrayna-ordusunun-rus-askerlere-karsi-koyacak-gucu-yok-1100611495.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102756/06/1027560655_0:0:2988:2240_1920x0_80_0_0_1975cf018dd2f686f771b03712b49b03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, mike flynn, donald trump, nükleer silah, nükleer silah denemesi, savaş
abd, mike flynn, donald trump, nükleer silah, nükleer silah denemesi, savaş
ABD’li general Flynn’den Trump’ın talimatına tepki: ‘Artık savaş kaçınılmaz’
12:15 30.10.2025 (güncellendi: 12:18 30.10.2025)
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, ülke lideri Trump’ın nükleer silah testlerini yeniden başlatma talimatının ardından savaşın kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General Mike Flynn, sosyal medya platformu X paylaşımında, Başkan Donald Trump’ın Savaş Bakanlığı’na verdiği nükleer silah testlerini yeniden başlatma talimatını değerlendirdi.
Flynn, “Siyasi politika ve hedeflerdeki değişiklikler, savaşın doğasında ve uygulamasında değişikliklere yol açabilir. Siyasi hedefler daha sınırlı ve hayal gücünden yoksun hale geldiğinde de savaş kaçınılmaz hale gelir. Askerler, çizmelerin bağını sıkıca bağlayın” diye yazdı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini açıklamıştı. Trump, ABD’nin nükleer poligonlara sahip olduğunu, testlerle ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin nükleer testlere hazırlandığı konusunda bilgi sahibi olduklarını dile getirmişti. Rus lider, bunun hayata geçmesi durumunda Moskova’nın aynı şekilde karşılık vereceğini kaydetmişti.