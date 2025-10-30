Türkiye
ABD’li general Flynn’den Trump’ın talimatına tepki: ‘Artık savaş kaçınılmaz’
ABD’li general Flynn’den Trump’ın talimatına tepki: ‘Artık savaş kaçınılmaz’
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, ülke lideri Trump’ın nükleer silah testlerini yeniden başlatma talimatının ardından savaşın kaçınılmaz hale geldiğini... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General Mike Flynn, sosyal medya platformu X paylaşımında, Başkan Donald Trump’ın Savaş Bakanlığı’na verdiği nükleer silah testlerini yeniden başlatma talimatını değerlendirdi.Flynn, “Siyasi politika ve hedeflerdeki değişiklikler, savaşın doğasında ve uygulamasında değişikliklere yol açabilir. Siyasi hedefler daha sınırlı ve hayal gücünden yoksun hale geldiğinde de savaş kaçınılmaz hale gelir. Askerler, çizmelerin bağını sıkıca bağlayın” diye yazdı.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini açıklamıştı. Trump, ABD’nin nükleer poligonlara sahip olduğunu, testlerle ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını söylemişti.
12:15 30.10.2025 (güncellendi: 12:18 30.10.2025)
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, ülke lideri Trump’ın nükleer silah testlerini yeniden başlatma talimatının ardından savaşın kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General Mike Flynn, sosyal medya platformu X paylaşımında, Başkan Donald Trump’ın Savaş Bakanlığı’na verdiği nükleer silah testlerini yeniden başlatma talimatını değerlendirdi.
Flynn, “Siyasi politika ve hedeflerdeki değişiklikler, savaşın doğasında ve uygulamasında değişikliklere yol açabilir. Siyasi hedefler daha sınırlı ve hayal gücünden yoksun hale geldiğinde de savaş kaçınılmaz hale gelir. Askerler, çizmelerin bağını sıkıca bağlayın” diye yazdı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini açıklamıştı. Trump, ABD’nin nükleer poligonlara sahip olduğunu, testlerle ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin nükleer testlere hazırlandığı konusunda bilgi sahibi olduklarını dile getirmişti. Rus lider, bunun hayata geçmesi durumunda Moskova’nın aynı şekilde karşılık vereceğini kaydetmişti.

Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukraynalı vekil Shorohod: Ukrayna ordusunun Rus askerlere karşı koyacak gücü yok
11:37
