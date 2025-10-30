https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/trumptan-1992den-beri-ilk-nukleer-testi-sinyali-amerikan-basini-pentagon-endise-ediyor-1100615242.html

Trump’tan 1992’den beri ilk nükleer testi sinyali: ABD’nin bu hamlesi anlaşmayı ‘paramparça’ edebilir’

ABD Başkanı, çarşamba gecesi Şi ile görüşmesi öncesi satır arasında nükleer bomba testi sinyali verdi. Bu, Amerika’nın 30 yılı aşkın süredir ilk testi anlamına geliyor. Detaylar haberde...

ABD, 1992’den bu yana hiçbir nükleer test gerçekleştirmedi. Donald Trump bu kararı hayata geçirirse, Amerikan basınına göre ‘büyük güçler arasında yeni bir silahlanma yarışının fitilini ateşleyebilir.’Görüşmeden 1 saat önceTrump, bu açıklamayı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le yapacağı görüşmeden yalnızca bir saat önce yaptı.Truth Social hesabından şunları yazdı:‘Pentagon endişe ediyor’Virgina merkezli Axios, “Pentagon, Çin’in nükleer kapasitesini artırma çabalarından ciddi biçimde endişe ediyor, ancak Çin hala Rusya ve ABD’nin oldukça gerisinde” yorumunu yaparken ekledi:Nükleer silahlara yönelik anlaşmalarNükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla nükleer testleri yasaklamayı hedefleyen küresel girişim, 1996 tarihli Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması'na (CTBT) yol açtı. Ancak ABD dahil dokuz ülke bu antlaşmayı imzalamakla birlikte onaylamadı.O tarihten bu yana yalnızca birkaç ülke, Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore, tam kapsamlı nükleer testler gerçekleştirdi.ABD’nin bu hamlesi anlaşmayı ‘paramparça’ edebilir’ Öte yandan Arms Control Association (Silah Kontrolü Derneği) İcra Direktörü ve üst düzey silah kontrol uzmanı Darly Kimball Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD’nin nükleer silah testlerini tekrar başlatmasının Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nı ‘paramparça edebileceğini’ söyledi. Uzmana göre ABD’nin eski Nevada test alanında tekrar ‘nükleer testlere başlayabilmesi için en az üç yıla’ ihtiyacı var.

