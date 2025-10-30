https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/trump-ve-si-ticari-anlasmazliklarda-uzlasti-gumruk-vergileri-dusuruldu-nadir-element-kisitlamasi-1100609759.html

Trump ve Şi, ticari anlaşmazlıklarda uzlaştı: Gümrük vergileri düşürüldü, nadir element kısıtlaması kalktı

Trump ve Şi, ticari anlaşmazlıklarda uzlaştı: Gümrük vergileri düşürüldü, nadir element kısıtlaması kalktı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping’le yüz yüze görüşmesinin ardından, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin düşürüleceğini ve Pekin’in nadir... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T10:56+0300

2025-10-30T10:56+0300

2025-10-30T11:04+0300

dünya

donald trump

çin devlet başkanı şi cinping

şi cinping

pekin

abd

çin

nadir toprak elementleri

gümrük vergisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100605244_0:0:1338:753_1920x0_80_0_0_669de6309468bf5d984055ada37ef055.png

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’nin Busan kentinde yaptığı yüz yüze görüşmeyi “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticaret alanında önemli adımlar atıldığını ve ilişkilerin “istikrara kavuştuğunu” söyledi.Gümrük vergileri yüzde 47'ye düştüTrump, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin düşürüleceğini belirtti. Buna göre, bu yılın başında Çin’in fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların satışına misilleme olarak getirilen yüzde 20’lik ek vergi oranı yüzde 10’a indirilecek. Böylece Çin’e uygulanan toplam gümrük vergisi oranı yüzde 57’den yüzde 47’ye düşecek.Trump, “Görüşmemiz 0’dan 10’a kadar bir ölçekte değerlendirilecekse, 12 derdim. Gerçekten mükemmel geçti” dedi.Nadir toprak elementleri ihracatında önemli gelişmeABD Başkanı ayrıca Pekin yönetiminin, bir süredir kısıtladığı nadir toprak elementleri ihracatına yeniden izin verdiğini ve ABD’den büyük ölçekli soya fasulyesi alımına başlayacağını duyurdu. Trump, "Sanırım bunun sadece ABD'de değil dünya çapında bir durum olduğunu söyleyebiliriz yani nadir toprak elementleri üretmeye ve diğer ülkelerden gördüğünüz gibi nadir toprak elementlerini ve diğer her şeyi satın almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Trump, iki liderin görüşmede yüksek teknoloji ürünleri konusunu da ele aldığını belirterek, “Nvidia Çinli yetkililerle gelişmiş çip ihracatı konusunda görüşmeler yapacak” ifadelerini kullandı.Trump ayrıca, ticaret anlaşmasının “yakında imzalanabileceğini” söyleyerek, “Artık büyük engeller kalmadı” dedi. ABD Başkanı, Nisan ayında Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini, Şi Cinping’in ise daha sonra ABD’ye geleceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/trump-si-ile-ukraynayi-gorustum-1100606855.html

pekin

abd

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, pekin, abd, çin, nadir toprak elementleri, gümrük vergisi