Trump ve Şi, ticari anlaşmazlıklarda uzlaştı: Gümrük vergileri düşürüldü, nadir element kısıtlaması kalktı
Trump ve Şi, ticari anlaşmazlıklarda uzlaştı: Gümrük vergileri düşürüldü, nadir element kısıtlaması kalktı
ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping'le yüz yüze görüşmesinin ardından, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin düşürüleceğini ve Pekin'in nadir toprak elementleri ihracatına yeniden izin verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’nin Busan kentinde yaptığı yüz yüze görüşmeyi “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticaret alanında önemli adımlar atıldığını ve ilişkilerin “istikrara kavuştuğunu” söyledi.Gümrük vergileri yüzde 47'ye düştüTrump, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin’e uygulanan gümrük vergilerinin düşürüleceğini belirtti. Buna göre, bu yılın başında Çin’in fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların satışına misilleme olarak getirilen yüzde 20’lik ek vergi oranı yüzde 10’a indirilecek. Böylece Çin’e uygulanan toplam gümrük vergisi oranı yüzde 57’den yüzde 47’ye düşecek.Trump, “Görüşmemiz 0’dan 10’a kadar bir ölçekte değerlendirilecekse, 12 derdim. Gerçekten mükemmel geçti” dedi.Nadir toprak elementleri ihracatında önemli gelişmeABD Başkanı ayrıca Pekin yönetiminin, bir süredir kısıtladığı nadir toprak elementleri ihracatına yeniden izin verdiğini ve ABD’den büyük ölçekli soya fasulyesi alımına başlayacağını duyurdu. Trump, "Sanırım bunun sadece ABD'de değil dünya çapında bir durum olduğunu söyleyebiliriz yani nadir toprak elementleri üretmeye ve diğer ülkelerden gördüğünüz gibi nadir toprak elementlerini ve diğer her şeyi satın almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Trump, iki liderin görüşmede yüksek teknoloji ürünleri konusunu da ele aldığını belirterek, “Nvidia Çinli yetkililerle gelişmiş çip ihracatı konusunda görüşmeler yapacak” ifadelerini kullandı.Trump ayrıca, ticaret anlaşmasının “yakında imzalanabileceğini” söyleyerek, “Artık büyük engeller kalmadı” dedi. ABD Başkanı, Nisan ayında Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini, Şi Cinping’in ise daha sonra ABD’ye geleceğini açıkladı.
10:56 30.10.2025 (güncellendi: 11:04 30.10.2025)
