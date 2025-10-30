https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/trump-si-ile-ukraynayi-gorustum-1100606855.html
Trump: Şi ile Ukrayna’yı görüştüm
Trump: Şi ile Ukrayna’yı görüştüm
Sputnik Türkiye
ABD lideri Trump, Çinli mevkidaşı Şi ile Güney Kore’nin Busan şehrinde gerçekleştirdiği görüşme sırasında Ukrayna çatışmasını ele aldıklarını belirtti. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T09:04+0300
2025-10-30T09:04+0300
2025-10-30T09:27+0300
dünya
abd
donald trump
çin
şi cinping
ukrayna
ukrayna krizi
gümrük vergileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100602483_0:0:1198:674_1920x0_80_0_0_e7feb69465cfe7aa6011e07eac13b02d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’nin Busan şehrinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 1 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemeden uçakla Gyeongju şehrine döndü.Trump, Gyeongju’de bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Görüşmeyi olumlu değerlendiren ABD lideri, “Bence toplantı harikaydı. Olağanüstü bir dizi karar alındı. Geriye çok az kaldı. Birçok önemli konuda sonuca vardık” dedi.Çin lideri Şi ile görüşmede Ukrayna krizinin de ele alındığını bildiren Trump, “Uzun süre bu konuyu konuştuk. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağız... Şi bize yardım edecek. Ukrayna konusunda birlikte çalışacağız” ifadesini kullandı.Gümrük vergileriTrump ayrıca görüşmede gümrük vergileri sorununun da masaya yatırıldığını bildirdi. Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Çin’e ek yüzde 20 vergi uygulandığını anımsatan ABD Başkanı, Şi’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi artırma sözü vermesi üzerine tarifeyi yüzde 10’a çekme kararı aldığını söyledi. Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 57'den yüzde 47'ye gerileceğini kaydetti.Çin'in nadir toprak metallerine yönelik ihrat kısıtlamalarının, ticaret anlaşması imzalanmasının önünde engel olduğunu dile getiren Trump, en kısa zamanda bu anlaşmayı imzalamayı umduğunu kaydetti.Nükleer silah testiABD lideri daha önce Savaş Bakanlığı’na verdiği nükleer silah testlerine yeniden başlama talimatına, "Başkaları deneyler yürütüyorsa bizim de aynısını yapmamızın uygun olacağını düşünüyorum" sözleriyle açıklık getirdi.Nükleer silah testi için poligonlara sahip olduklarını dile getiren Trump, testler ile ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti.Savaş Bakanlığı'na verdiği talimat nedeniyle nükleer risklerin arttığını düşünmediğini kaydeden ABD Başkanı, nükleer silahsızlanmadan yana olduğunu savundu.Nükleer silahsızlanma konusunu Rusya'yla görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Trump, müzakerelerin başarılı olması halinde Çin'in de bu müzakerelere katılacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/trump-si-gorusmesi-basladi-1100601254.html
abd
çin
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100602483_81:0:1145:798_1920x0_80_0_0_40fdcc80f7dba06f9a2f72865cb46568.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, çin, şi cinping, ukrayna, ukrayna krizi, gümrük vergileri
abd, donald trump, çin, şi cinping, ukrayna, ukrayna krizi, gümrük vergileri
Trump: Şi ile Ukrayna’yı görüştüm
09:04 30.10.2025 (güncellendi: 09:27 30.10.2025)
ABD lideri Trump, Çinli mevkidaşı Şi ile Güney Kore’nin Busan şehrinde gerçekleştirdiği görüşme sırasında Ukrayna çatışmasını ele aldıklarını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’nin Busan şehrinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 1 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemeden uçakla Gyeongju şehrine döndü.
Trump, Gyeongju’de bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Görüşmeyi olumlu değerlendiren ABD lideri, “Bence toplantı harikaydı. Olağanüstü bir dizi karar alındı. Geriye çok az kaldı. Birçok önemli konuda sonuca vardık” dedi.
Çin lideri Şi ile görüşmede Ukrayna krizinin de ele alındığını bildiren Trump, “Uzun süre bu konuyu konuştuk. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağız... Şi bize yardım edecek. Ukrayna konusunda birlikte çalışacağız” ifadesini kullandı.
Trump ayrıca görüşmede gümrük vergileri sorununun da masaya yatırıldığını bildirdi. Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Çin’e ek yüzde 20 vergi uygulandığını anımsatan ABD Başkanı, Şi’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi artırma sözü vermesi üzerine tarifeyi yüzde 10’a çekme kararı aldığını söyledi.
Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 57'den yüzde 47'ye gerileceğini kaydetti.
Çin'in nadir toprak metallerine yönelik ihrat kısıtlamalarının, ticaret anlaşması imzalanmasının önünde engel olduğunu dile getiren Trump, en kısa zamanda bu anlaşmayı imzalamayı umduğunu kaydetti.
Anlaşma taslağına göre, Çin nadir toprak metallerine yönelik uyguladığı ihracat kısıtlamalarını bir yıl süreyle askıya alacak, ardından anlaşma her yıl gözden geçirilecek.
ABD lideri daha önce Savaş Bakanlığı’na verdiği nükleer silah testlerine yeniden başlama talimatına
, "Başkaları deneyler yürütüyorsa bizim de aynısını yapmamızın uygun olacağını düşünüyorum
" sözleriyle açıklık getirdi.
Nükleer silah testi için poligonlara sahip olduklarını dile getiren Trump, testler ile ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti.
Savaş Bakanlığı'na verdiği talimat nedeniyle nükleer risklerin arttığını düşünmediğini kaydeden ABD Başkanı, nükleer silahsızlanmadan yana olduğunu savundu.
Nükleer silahsızlanma konusunu Rusya'yla görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Trump, müzakerelerin başarılı olması halinde Çin'in de bu müzakerelere katılacağını bildirdi.