Trump: Şi ile Ukrayna’yı görüştüm

Trump: Şi ile Ukrayna'yı görüştüm

ABD lideri Trump, Çinli mevkidaşı Şi ile Güney Kore'nin Busan şehrinde gerçekleştirdiği görüşme sırasında Ukrayna çatışmasını ele aldıklarını belirtti. 30.10.2025

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’nin Busan şehrinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 1 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemeden uçakla Gyeongju şehrine döndü.Trump, Gyeongju’de bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Görüşmeyi olumlu değerlendiren ABD lideri, “Bence toplantı harikaydı. Olağanüstü bir dizi karar alındı. Geriye çok az kaldı. Birçok önemli konuda sonuca vardık” dedi.Çin lideri Şi ile görüşmede Ukrayna krizinin de ele alındığını bildiren Trump, “Uzun süre bu konuyu konuştuk. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağız... Şi bize yardım edecek. Ukrayna konusunda birlikte çalışacağız” ifadesini kullandı.Gümrük vergileriTrump ayrıca görüşmede gümrük vergileri sorununun da masaya yatırıldığını bildirdi. Uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle Çin’e ek yüzde 20 vergi uygulandığını anımsatan ABD Başkanı, Şi’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi artırma sözü vermesi üzerine tarifeyi yüzde 10’a çekme kararı aldığını söyledi. Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 57'den yüzde 47'ye gerileceğini kaydetti.Çin'in nadir toprak metallerine yönelik ihrat kısıtlamalarının, ticaret anlaşması imzalanmasının önünde engel olduğunu dile getiren Trump, en kısa zamanda bu anlaşmayı imzalamayı umduğunu kaydetti.Nükleer silah testiABD lideri daha önce Savaş Bakanlığı’na verdiği nükleer silah testlerine yeniden başlama talimatına, "Başkaları deneyler yürütüyorsa bizim de aynısını yapmamızın uygun olacağını düşünüyorum" sözleriyle açıklık getirdi.Nükleer silah testi için poligonlara sahip olduklarını dile getiren Trump, testler ile ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti.Savaş Bakanlığı'na verdiği talimat nedeniyle nükleer risklerin arttığını düşünmediğini kaydeden ABD Başkanı, nükleer silahsızlanmadan yana olduğunu savundu.Nükleer silahsızlanma konusunu Rusya'yla görüşmeye devam ettiklerini söyleyen Trump, müzakerelerin başarılı olması halinde Çin'in de bu müzakerelere katılacağını bildirdi.

