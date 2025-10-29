https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/trump-abd-ile-guney-kore-ticaret-anlasmasina-vardi-1100582302.html
Trump: ABD ile Güney Kore ticaret anlaşmasına vardı
29.10.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) devlet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeği öncesinde yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore’nin ticaret anlaşmasına vardığını duyurdu.Trump, gazetecilerin “Anlaşmaya varıldı mı?” sorusuna kısa ama net bir yanıt verdi:APEC zirvesinde dikkat çeken diplomatik temasAçıklamanın, Asya-Pasifik Zirvesi sırasında yapılması dikkat çekti. Trump’ın açıklaması, ABD’nin bölgedeki ekonomik ve stratejik etkisini güçlendirme hamlelerinin bir parçası olarak yorumlandı.Güney Kore ile imzalanacak olası ticaret anlaşması, iki ülke arasındaki ihracat dengesini düzenlemeyi, Amerikan otomotiv ve tarım sektörlerine yeni pazarlar açmayı hedefliyor.Ekonomik ve stratejik etkilerEkonomistler, anlaşmanın hem ABD’nin Asya’daki ekonomik nüfuzunu artıracağını hem de Kuzey Kore’ye karşı stratejik iş birliğini güçlendireceğini değerlendiriyor.ABD ve Güney Kore arasındaki önceki ticaret düzenlemeleri, Trump yönetiminin talepleri doğrultusunda birkaç kez revize edilmişti. Yeni anlaşmanın, özellikle yüksek teknoloji, enerji ve savunma sanayii ticaretini kapsayabileceği belirtiliyor.'Verimli görüşme' mesajıTrump’ın “verimli geçti” vurgusu, iki ülke arasındaki bazı ticari anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulduğu yönünde değerlendirildi. Ancak anlaşmanın kapsamı ve yürürlüğe giriş tarihiyle ilgili henüz resmi detay paylaşılmadı.ABD yönetiminin önümüzdeki günlerde anlaşmanın metnini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) devlet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeği öncesinde yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore’nin ticaret anlaşmasına vardığını duyurdu.
Trump, gazetecilerin “Anlaşmaya varıldı mı?” sorusuna kısa ama net bir yanıt verdi:
“Evet, varıyoruz. Verimli bir görüşme gerçekleştirdik, çok şey tartıştık.”
APEC zirvesinde dikkat çeken diplomatik temas
Açıklamanın, Asya-Pasifik Zirvesi
sırasında yapılması dikkat çekti. Trump’ın açıklaması, ABD’nin bölgedeki ekonomik ve stratejik etkisini güçlendirme hamlelerinin
bir parçası olarak yorumlandı.
Güney Kore
ile imzalanacak olası ticaret anlaşması, iki ülke arasındaki ihracat dengesini düzenlemeyi
, Amerikan otomotiv ve tarım sektörlerine yeni pazarlar açmayı
hedefliyor.
Ekonomik ve stratejik etkiler
Ekonomistler, anlaşmanın hem ABD’nin Asya’daki ekonomik nüfuzunu artıracağını hem de Kuzey Kore’ye karşı stratejik iş birliğini güçlendireceğini değerlendiriyor.
ABD ve Güney Kore arasındaki önceki ticaret düzenlemeleri, Trump yönetiminin talepleri doğrultusunda birkaç kez revize edilmişti. Yeni anlaşmanın, özellikle yüksek teknoloji, enerji ve savunma sanayii ticaretini kapsayabileceği belirtiliyor.
Trump’ın “verimli geçti” vurgusu, iki ülke arasındaki bazı ticari anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulduğu yönünde değerlendirildi. Ancak anlaşmanın kapsamı ve yürürlüğe giriş tarihiyle ilgili henüz resmi detay paylaşılmadı.
ABD yönetiminin önümüzdeki günlerde anlaşmanın metnini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.