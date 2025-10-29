https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/trump-abd-ile-guney-kore-ticaret-anlasmasina-vardi-1100582302.html

Trump: ABD ile Güney Kore ticaret anlaşmasına vardı

Trump: ABD ile Güney Kore ticaret anlaşmasına vardı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Seul arasında yeni bir ticaret anlaşmasına varıldığını açıkladı. APEC Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T13:04+0300

2025-10-29T13:04+0300

2025-10-29T13:04+0300

ekonomi̇

abd

abd

donald trump

washington

asya-pasifik

halk partisi (güney kore)

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

trump gümrük vergileri listesi

trump ek gümrük vergileri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100524326_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4be4a3e783927a88b2e0bde4a50c9fc0.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) devlet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeği öncesinde yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore’nin ticaret anlaşmasına vardığını duyurdu.Trump, gazetecilerin “Anlaşmaya varıldı mı?” sorusuna kısa ama net bir yanıt verdi:APEC zirvesinde dikkat çeken diplomatik temasAçıklamanın, Asya-Pasifik Zirvesi sırasında yapılması dikkat çekti. Trump’ın açıklaması, ABD’nin bölgedeki ekonomik ve stratejik etkisini güçlendirme hamlelerinin bir parçası olarak yorumlandı.Güney Kore ile imzalanacak olası ticaret anlaşması, iki ülke arasındaki ihracat dengesini düzenlemeyi, Amerikan otomotiv ve tarım sektörlerine yeni pazarlar açmayı hedefliyor.Ekonomik ve stratejik etkilerEkonomistler, anlaşmanın hem ABD’nin Asya’daki ekonomik nüfuzunu artıracağını hem de Kuzey Kore’ye karşı stratejik iş birliğini güçlendireceğini değerlendiriyor.ABD ve Güney Kore arasındaki önceki ticaret düzenlemeleri, Trump yönetiminin talepleri doğrultusunda birkaç kez revize edilmişti. Yeni anlaşmanın, özellikle yüksek teknoloji, enerji ve savunma sanayii ticaretini kapsayabileceği belirtiliyor.'Verimli görüşme' mesajıTrump’ın “verimli geçti” vurgusu, iki ülke arasındaki bazı ticari anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulduğu yönünde değerlendirildi. Ancak anlaşmanın kapsamı ve yürürlüğe giriş tarihiyle ilgili henüz resmi detay paylaşılmadı.ABD yönetiminin önümüzdeki günlerde anlaşmanın metnini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/abd-romanyadaki-asker-sayisini-azaltiyor-nato-bilgilendirildi-1100580293.html

abd

washington

asya-pasifik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, donald trump, washington, asya-pasifik, halk partisi (güney kore), asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), trump gümrük vergileri listesi, trump ek gümrük vergileri, trump yönetimi, trump gümrük vergileri