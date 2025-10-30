https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/okul-cikisinda-21-ogrenci-hastanelik-oldu-16-ogrenci-taburcu-edildi-5-ogrenci-hastanede-gozlem-1100630404.html

Okul çıkışında 21 öğrenci hastanelik oldu: 16 öğrenci taburcu edildi, 5 öğrenci hastanede gözlem altında

Okul çıkışında 21 öğrenci hastanelik oldu: 16 öğrenci taburcu edildi, 5 öğrenci hastanede gözlem altında

Sputnik Türkiye

Erzurum'da bir ortaokulda okul çıkışı sırasında yaşanan yoğunluk 21 öğrencinin yaralanmasıyla son buldu. Öğrenciler tedavi edilmek üzere hastanelere... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T20:12+0300

2025-10-30T20:12+0300

2025-10-30T20:12+0300

erzurum

türki̇ye

okul

yoğunluk

düşmek

öğrenci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100630503_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_b98337ba133e65da6de4d408080dd9e8.jpg

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu öğrencileri son ders zilinin çalmasıyla merdivenlere koştu.Burada oluşan yoğunlukta bazı öğrencilerin merdivenlerde dengesini kaybederek düştüğü ve acele eden arkadaşlarınca ezildiği bildirildi. Arkadan gelen öğrencilerden de düşenler oldu.Yaşanan olayda 21 öğrenci yaralandı. Öğrenciler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 16 öğrencinin taburcu edildiği, 5 öğrencinin hastanelerde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.Bir öğrencinin durumunun ciddi olduğu iddia edilirken, bir öğrencinin ayağında kırık olduğu ve bazılarının kaburgalarının zarar gördüğü öne sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/bakan-yerlikaya-duyurdu-trafikte-akrobatik-hareketlere-yeni-ceza-yolda-1100625256.html

erzurum

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erzurum, okul, yoğunluk, düşmek, öğrenci