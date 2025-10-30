Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/okul-cikisinda-21-ogrenci-hastanelik-oldu-16-ogrenci-taburcu-edildi-5-ogrenci-hastanede-gozlem-1100630404.html
Okul çıkışında 21 öğrenci hastanelik oldu: 16 öğrenci taburcu edildi, 5 öğrenci hastanede gözlem altında
Okul çıkışında 21 öğrenci hastanelik oldu: 16 öğrenci taburcu edildi, 5 öğrenci hastanede gözlem altında
Sputnik Türkiye
Erzurum'da bir ortaokulda okul çıkışı sırasında yaşanan yoğunluk 21 öğrencinin yaralanmasıyla son buldu. Öğrenciler tedavi edilmek üzere hastanelere... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T20:12+0300
2025-10-30T20:12+0300
erzurum
türki̇ye
okul
yoğunluk
düşmek
öğrenci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100630503_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_b98337ba133e65da6de4d408080dd9e8.jpg
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu öğrencileri son ders zilinin çalmasıyla merdivenlere koştu.Burada oluşan yoğunlukta bazı öğrencilerin merdivenlerde dengesini kaybederek düştüğü ve acele eden arkadaşlarınca ezildiği bildirildi. Arkadan gelen öğrencilerden de düşenler oldu.Yaşanan olayda 21 öğrenci yaralandı. Öğrenciler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 16 öğrencinin taburcu edildiği, 5 öğrencinin hastanelerde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.Bir öğrencinin durumunun ciddi olduğu iddia edilirken, bir öğrencinin ayağında kırık olduğu ve bazılarının kaburgalarının zarar gördüğü öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/bakan-yerlikaya-duyurdu-trafikte-akrobatik-hareketlere-yeni-ceza-yolda-1100625256.html
erzurum
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100630503_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c7900f2a69ec5436c4be9c424a33defb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
erzurum, okul, yoğunluk, düşmek, öğrenci
erzurum, okul, yoğunluk, düşmek, öğrenci

Okul çıkışında 21 öğrenci hastanelik oldu: 16 öğrenci taburcu edildi, 5 öğrenci hastanede gözlem altında

20:12 30.10.2025
© AA / Tevhid Furkan NehriErzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda yaşanan yoğunlukta 21 öğrenci yaralandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda yaşanan yoğunlukta 21 öğrenci yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© AA / Tevhid Furkan Nehri
Abone ol
Erzurum'da bir ortaokulda okul çıkışı sırasında yaşanan yoğunluk 21 öğrencinin yaralanmasıyla son buldu. Öğrenciler tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerden birinin ayağında kırık ve bazılarının kaburgalarında zedelenmeler olduğu bildirildi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu öğrencileri son ders zilinin çalmasıyla merdivenlere koştu.
Burada oluşan yoğunlukta bazı öğrencilerin merdivenlerde dengesini kaybederek düştüğü ve acele eden arkadaşlarınca ezildiği bildirildi. Arkadan gelen öğrencilerden de düşenler oldu.
Yaşanan olayda 21 öğrenci yaralandı. Öğrenciler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 16 öğrencinin taburcu edildiği, 5 öğrencinin hastanelerde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
Bir öğrencinin durumunun ciddi olduğu iddia edilirken, bir öğrencinin ayağında kırık olduğu ve bazılarının kaburgalarının zarar gördüğü öne sürüldü.
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
TÜRKİYE
Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafikte akrobatik hareketlere yeni ceza yolda
16:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала