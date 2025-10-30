Okul çıkışında 21 öğrenci hastanelik oldu: 16 öğrenci taburcu edildi, 5 öğrenci hastanede gözlem altında

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/okul-cikisinda-21-ogrenci-hastanelik-oldu-16-ogrenci-taburcu-edildi-5-ogrenci-hastanede-gozlem-1100630404.html
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu öğrencileri son ders zilinin çalmasıyla merdivenlere koştu.Burada oluşan yoğunlukta bazı öğrencilerin merdivenlerde dengesini kaybederek düştüğü ve acele eden arkadaşlarınca ezildiği bildirildi. Arkadan gelen öğrencilerden de düşenler oldu.Yaşanan olayda 21 öğrenci yaralandı. Öğrenciler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 16 öğrencinin taburcu edildiği, 5 öğrencinin hastanelerde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.Bir öğrencinin durumunun ciddi olduğu iddia edilirken, bir öğrencinin ayağında kırık olduğu ve bazılarının kaburgalarının zarar gördüğü öne sürüldü.
