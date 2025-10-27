Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/irak-petrol-ihracatini-artirdi-petrol-sahasindaki-yangin-sevkiyati-durdurmadi-1100518007.html
Irak petrol ihracatını artırdı: Petrol sahasındaki yangın, sevkiyatı durdurmadı
Irak petrol ihracatını artırdı: Petrol sahasındaki yangın, sevkiyatı durdurmadı
Sputnik Türkiye
Irak Petrol Bakanı Hayan Abdül-Gani, Zubair sahasındaki ölümcül yangına rağmen petrol sevkiyatının kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Ülke toplam ihracatı günlük... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T18:13+0300
2025-10-27T18:14+0300
ortadoğu
irak
kuzey irak
petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)
petrol
varil
petrol sahası
ekonomi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093771086_0:36:1205:714_1920x0_80_0_0_4ba83baa8fbf1408a4c02adb6208d4f0.png
Zanir petrol sahasında çıkan yangından sonra Irak Petrol Bakanı Abdül-Gani, ihracatta herhangi bir aksama olmadığını, günlük 3.6 milyon varil petrolün dünya piyasalarına gönderildiğini duyurdu. Kuzey Irak’tan yapılan sevkiyatların da yeniden başladığı ve günde 195-200 bin varile çıkabildiği aktarıldı.Zubair sahasında ölümcül kaza Zubair petrol sahasında pazar günü kaynak çalışması sırasında boru hattı yakınında yangın çıktı. Resmi açıklamaya göre iki işçi hayatını kaybetti, beş kişi de ağır yaralandı. Yangının, ham petrolü depolama tanklarına taşıyan kısımda meydana geldiği belirtildi.OPEC kotası masadaBakanın açıklamalarında Irak'ın üretim kapasitesinin günlük 5.5 milyon varil olduğunu, OPEC kotasına uyum için günlük 4.4 milyon varil üretim yaptıklarını ve OPEC ile kota ayarlanması için görüşmeleri sürdürdüklerini aktardı. Abdül-Gani ayrıca, ülkenin “üretim fazlasını telafi” çabalarını sürdüreceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/trump-yonetiminin-tartismali-karari-alaska-koruma-alanina-petrol-sondaji-1100462189.html
irak
kuzey irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/12/1093771086_103:0:1102:749_1920x0_80_0_0_49a5135d6305ac91ff879330f523dd70.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, irak, kuzey irak, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol, varil, petrol sahası
ortadoğu, irak, kuzey irak, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol, varil, petrol sahası

Irak petrol ihracatını artırdı: Petrol sahasındaki yangın, sevkiyatı durdurmadı

18:13 27.10.2025 (güncellendi: 18:14 27.10.2025)
© Sputnik / Максим БогодвидPetrol üretimi
Petrol üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
© Sputnik / Максим Богодвид
Abone ol
Irak Petrol Bakanı Hayan Abdül-Gani, Zubair sahasındaki ölümcül yangına rağmen petrol sevkiyatının kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Ülke toplam ihracatı günlük 3.6 milyon varile ulaştı.
Zanir petrol sahasında çıkan yangından sonra Irak Petrol Bakanı Abdül-Gani, ihracatta herhangi bir aksama olmadığını, günlük 3.6 milyon varil petrolün dünya piyasalarına gönderildiğini duyurdu. Kuzey Irak’tan yapılan sevkiyatların da yeniden başladığı ve günde 195-200 bin varile çıkabildiği aktarıldı.

Zubair sahasında ölümcül kaza

Zubair petrol sahasında pazar günü kaynak çalışması sırasında boru hattı yakınında yangın çıktı. Resmi açıklamaya göre iki işçi hayatını kaybetti, beş kişi de ağır yaralandı. Yangının, ham petrolü depolama tanklarına taşıyan kısımda meydana geldiği belirtildi.

OPEC kotası masada

Bakanın açıklamalarında Irak'ın üretim kapasitesinin günlük 5.5 milyon varil olduğunu, OPEC kotasına uyum için günlük 4.4 milyon varil üretim yaptıklarını ve OPEC ile kota ayarlanması için görüşmeleri sürdürdüklerini aktardı.
Abdül-Gani ayrıca, ülkenin “üretim fazlasını telafi” çabalarını sürdüreceğini söyledi.
Alaska petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2025
DÜNYA
Trump yönetiminin tartışmalı kararı: Alaska koruma alanına petrol sondajı
24 Ekim, 19:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала