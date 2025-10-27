https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/irak-petrol-ihracatini-artirdi-petrol-sahasindaki-yangin-sevkiyati-durdurmadi-1100518007.html
Irak petrol ihracatını artırdı: Petrol sahasındaki yangın, sevkiyatı durdurmadı
18:13 27.10.2025 (güncellendi: 18:14 27.10.2025)
Irak Petrol Bakanı Hayan Abdül-Gani, Zubair sahasındaki ölümcül yangına rağmen petrol sevkiyatının kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Ülke toplam ihracatı günlük 3.6 milyon varile ulaştı.
Zanir petrol sahasında çıkan yangından sonra Irak Petrol Bakanı Abdül-Gani, ihracatta herhangi bir aksama olmadığını, günlük 3.6 milyon varil petrolün dünya piyasalarına gönderildiğini duyurdu. Kuzey Irak’tan yapılan sevkiyatların da yeniden başladığı ve günde 195-200 bin varile çıkabildiği aktarıldı.
Zubair sahasında ölümcül kaza
Zubair petrol sahasında pazar günü kaynak çalışması sırasında boru hattı yakınında yangın çıktı. Resmi açıklamaya göre iki işçi hayatını kaybetti, beş kişi de ağır yaralandı. Yangının, ham petrolü depolama tanklarına taşıyan kısımda meydana geldiği belirtildi.
OPEC kotası masada

Bakanın açıklamalarında Irak'ın üretim kapasitesinin günlük 5.5 milyon varil olduğunu, OPEC kotasına uyum için günlük 4.4 milyon varil üretim yaptıklarını ve OPEC ile kota ayarlanması için görüşmeleri sürdürdüklerini aktardı.
Abdül-Gani ayrıca, ülkenin “üretim fazlasını telafi” çabalarını sürdüreceğini söyledi.