Süper Lig'de derbi haftası: Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları için nefesler tutuldu
Süper Lig'de derbi haftası: Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları için nefesler tutuldu
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları oynanacak.
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu hafta 2 derbi gerçekleşecek.Süper Lig'de 11. hafta maçları: Bu hafta hangi maçlar var?Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi yarın açılacak.Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:Yarın:20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)1 Kasım Cumartesi:17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)2 Kasım Pazar:14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)3 Kasım Pazartesi:20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
Süper Lig'de derbi haftası: Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları için nefesler tutuldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları oynanacak.
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu hafta 2 derbi gerçekleşecek.

Süper Lig'de 11. hafta maçları: Bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi yarın açılacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)
1 Kasım Cumartesi:
17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
2 Kasım Pazar:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
3 Kasım Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
