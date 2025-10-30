https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/super-ligde-derbi-haftasi-galatasaray-trabzonspor-ve-besiktas-fenerbahce-maclari-icin-nefesler-1100610225.html
Süper Lig'de derbi haftası: Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları için nefesler tutuldu
Süper Lig'de derbi haftası: Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları için nefesler tutuldu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları oynanacak. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T11:39+0300
2025-10-30T11:39+0300
2025-10-30T11:39+0300
spor
beşiktaş
galatasaray
süper lig
derbi
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095968136_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b9649ff42c4dd8830c1cc899fa08492.jpg
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu hafta 2 derbi gerçekleşecek.Süper Lig'de 11. hafta maçları: Bu hafta hangi maçlar var?Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi yarın açılacak.Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:Yarın:20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)1 Kasım Cumartesi:17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)2 Kasım Pazar:14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)3 Kasım Pazartesi:20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/hakem-bahis-skandali-zorbay-kucukun-yonettigi-super-lig-maclar-ortaya-cikti-1100603884.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095968136_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f1616b5b2f9f5c1a4dd47fc9cd15a7f6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haftanın maçları, bu hafta hangi maçlar var, bu hafta ne gün maç var
haftanın maçları, bu hafta hangi maçlar var, bu hafta ne gün maç var
Süper Lig'de derbi haftası: Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları için nefesler tutuldu
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları oynanacak.
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu hafta 2 derbi gerçekleşecek.
Süper Lig'de 11. hafta maçları: Bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi yarın açılacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)
17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)