Hakem bahis skandalı: Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçlar ortaya çıktı
© AA / Hakan Burak AltunözZorbay Küçük
© AA / Hakan Burak Altunöz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. PFDK'ye sevk edilen üst klasman hakemleri arasında FIFA kokartlı Zorbay Küçük'ün ismi de yer aldı. Zorbay Küçük'ün son son 5 sezonda Süper Lig'de yönettiği maçlar ise ortaya çıktı.
TFF'nin açıkladığı hakem bahis skandalı gündemde kalmaya devam ediyor. TFF'nin açıkladığı 152 hakemin arasında FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'te yer aldı. Zorbay küçük'ün yönettiği maçlar merak konusu olurken Küçük'ün son 5 sezonda Süper Lig'de yönettiği maçlar ise ortaya çıktı:
2021-2022
Beşiktaş - Ç.Rizespor: 3-0
Alanyaspor - Giresunspor: 1-0
Hatayspor - Gaziantep FK: 2-1
Y.Malatyaspor - Başakşehir: 1-3
Kayserispor - Göztepe: 1-1
Fenerbahçe - Ç.Rizespor: 4-0
Antalyaspor - Trabzonspor: 2-1
Galatasaray - Başakşehir: 1-1
Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1
Y.Malatyaspor - Beşiktaş: 1-1
Trabzonspor - Kasımpaşa: 1-0
Giresunspor - Fenerbahçe: 1-2
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Başakşehir - Antalyaspor: 0-1
Göztepe - Alanyaspor: 0-2
Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1
2022-2023
F.Karagümrük - Alanyaspor: 2-4
Giresunspor - Konyaspor: 0-1
İstanbulspor - Beşiktaş: 2-2
Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-0
Fenerbahçe - Başakşehir: 1-0
Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
Giresunspor - Gaziantep FK: 2-1
Galatasaray - Ankaragücü: 2-1
Beşiktaş - Kasımpaşa: 2-1
Hatayspor - Trabzonspor: 2-1
Sivasspor - Beşiktaş: 1-0
Alanyaspor - Başakşehir: 1-0
Konyaspor - Galatasaray: 2-1
Kayserispor - Ümraniyespor: 3-1
Giresunspor - Başakşehir: 2-4
Sivasspor - Fenerbahçe: 1-3
Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0
Ümraniyespor - Giresunspor: 0-1
2023-2024
F.Karagümrük - Pendikspor: 2-0
Gaziantep FK - Samsunspor: 1-1
Konyaspor - Hatayspor: 2-0
Trabzonspor - F.Karagümrük: 5-1
Başakşehir - Beşiktaş: 1-1
Kasımpaşa - Konyaspor: 0-2
Pendikspor - Kayserispor: 1-2
Gaziantep FK - F.Karagümrük: 3-1
Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0
Beşiktaş - Sivasspor: 2-0
Fenerbahçe - Başakşehir: 4-0
Antalyaspor - Galatasaray: 0-2
Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-3
Ankaragücü - Beşiktaş: 1-1
Samsunspor - Kasımpaşa: 4-2
Kayserispor - Fenerbahçe: 3-4
Sivasspor - Galatasaray: 1-1
Konyaspor - Antalyaspor: 1-1
2024-2025
Antalyaspor - Göztepe: 0-0
Sivasspor - Eyüpspor: 0-1
Bodrum FK - Başakşehir: 0-1
Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1
Trabzonspor - Başakşehir: 1-0
Hatayspor - Kayserispor: 0-1
Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3
Ç.Rizespor - Trabzonspor: 3-1
Samsunspor- Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-2
Göztepe - Ç.Rizespor: 3-0
Alanyaspor - Konyaspor: 2-0
Kayserispor - Samsunspor: 0-1
Trabzonspor - Sivasspor: 4-0
Antalyaspor - Başakşehir: 0-0
Ç.Rizespor - Galatasaray: 1-2
Sivasspor - Konyaspor: 1-1
Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2
Samsunspor - Kasımpaşa: 0-2
Başakşehir - Gaziantep FK: 2-1
2025-2026
Kocaelispor 0-1 Samsunspor
Başakşehir 0-0 Eyüpspor
Çaykur Rizespor 1-0 Gençlerbirliği
Alanyaspor 0-1 Galatasaray
Trabzonspor 2-0 Eyüpspor
Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği diğer maçlar:
UEFA Gençlik Ligi
Kairat Almaty 1-4 Real Madrid
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
FC Drita 1-0 Differdange 03
UEFA Konferans Ligi Elemeleri
Rosenborg 0-0 Hammarby
Trendyol 1. Lig
Esenler Erokspor 1-1 Bodrum FK