Hakem bahis skandalı: Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçlar ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. PFDK'ye sevk... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

TFF'nin açıkladığı hakem bahis skandalı gündemde kalmaya devam ediyor. TFF'nin açıkladığı 152 hakemin arasında FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'te yer aldı. Zorbay küçük'ün yönettiği maçlar merak konusu olurken Küçük'ün son 5 sezonda Süper Lig'de yönettiği maçlar ise ortaya çıktı:2021-20222022-20232023-20242024-20252025-2026Zorbay Küçük'ün bu sezon yönettiği diğer maçlar:

