https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/sputnik-brezilyada-kesintisiz-radyo-yayinina-basladi-1098303578.html
Sputnik, Brezilya'da kesintisiz radyo yayınına başladı
Sputnik, Brezilya'da kesintisiz radyo yayınına başladı
Sputnik Türkiye
Sputnik ajansı bugün itibarıyla Brezilya'da FM dalgarında 7/24 Portekizce yayın yapmaya başladı. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T14:16+0300
2025-08-01T14:16+0300
2025-08-01T14:21+0300
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Sputnik uluslararası editör ekibinin hazırladığı analitik programları ve özel podcast'lerin yanı sıra, ülke içinde ve dışındaki olayların yaşandığı yerlerden canlı yayınlar 13,5 milyonluk nüfusa sahip Rio de Janeiro’daki dinleyicilere sunulacak.Böylece Sputnik, Latin Amerika'nın en büyük ülkesinde 7/24 kesintisiz yayın yapan ilk ve tek Rus medya kuruluşu oldu.Brezilya halkının yakından bildiği, ulusal ve uluslararası siyasete ilişkin podcast'lerin ve akşam sohbet programlarının yanı sıra, güncel konulara ilişkin yeni bilgi ve analiz programları da yayına eklenecek.Sputnik, 30'dan fazla dilde faaliyet gösteren dünyanın en büyük uluslararası radyo ve haber ajanslarından biri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/vladivostokta-rusya-cin-ortak-tatbikati-basladi-1098303089.html
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sputnik, brezilya, rio de janeiro, latin amerika, radyo
sputnik, brezilya, rio de janeiro, latin amerika, radyo
Sputnik, Brezilya'da kesintisiz radyo yayınına başladı
14:16 01.08.2025 (güncellendi: 14:21 01.08.2025)
Sputnik ajansı bugün itibarıyla Brezilya'da FM dalgarında 7/24 Portekizce yayın yapmaya başladı.
Sputnik uluslararası editör ekibinin hazırladığı analitik programları ve özel podcast'lerin yanı sıra, ülke içinde ve dışındaki olayların yaşandığı yerlerden canlı yayınlar 13,5 milyonluk nüfusa sahip Rio de Janeiro’daki dinleyicilere sunulacak.
Böylece Sputnik, Latin Amerika'nın en büyük ülkesinde 7/24 kesintisiz yayın yapan ilk ve tek Rus medya kuruluşu oldu.
Brezilya halkının yakından bildiği, ulusal ve uluslararası siyasete ilişkin podcast'lerin ve akşam sohbet programlarının yanı sıra, güncel konulara ilişkin yeni bilgi ve analiz programları da yayına eklenecek.
Sputnik, 30'dan fazla dilde faaliyet gösteren dünyanın en büyük uluslararası radyo ve haber ajanslarından biri.