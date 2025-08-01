https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/sputnik-brezilyada-kesintisiz-radyo-yayinina-basladi-1098303578.html

Sputnik, Brezilya'da kesintisiz radyo yayınına başladı

Sputnik, Brezilya'da kesintisiz radyo yayınına başladı

Sputnik Türkiye

Sputnik ajansı bugün itibarıyla Brezilya'da FM dalgarında 7/24 Portekizce yayın yapmaya başladı. 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T14:16+0300

2025-08-01T14:16+0300

2025-08-01T14:21+0300

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latin amerika

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Sputnik uluslararası editör ekibinin hazırladığı analitik programları ve özel podcast'lerin yanı sıra, ülke içinde ve dışındaki olayların yaşandığı yerlerden canlı yayınlar 13,5 milyonluk nüfusa sahip Rio de Janeiro’daki dinleyicilere sunulacak.Böylece Sputnik, Latin Amerika'nın en büyük ülkesinde 7/24 kesintisiz yayın yapan ilk ve tek Rus medya kuruluşu oldu.Brezilya halkının yakından bildiği, ulusal ve uluslararası siyasete ilişkin podcast'lerin ve akşam sohbet programlarının yanı sıra, güncel konulara ilişkin yeni bilgi ve analiz programları da yayına eklenecek.Sputnik, 30'dan fazla dilde faaliyet gösteren dünyanın en büyük uluslararası radyo ve haber ajanslarından biri.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/vladivostokta-rusya-cin-ortak-tatbikati-basladi-1098303089.html

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