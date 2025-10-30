https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/slovakya-basbakani-fico-ukraynaya-askeri-harcamalar-icin-finansal-garanti-vermeyecegiz--1100600264.html

Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna’ya askeri harcamalar için finansal garanti vermeyeceğiz

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’ya yönelik askeri harcamalar yapmak için kaynak ayrılmayacağını ve finansal bir garanti verilmeyeceğini bildirdi. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’ya yönelik askeri harcamaları finanse edecek herhangi bir finansal garanti imzalamayacağını, bu konu hakkında olağanüstü bir parlamento oturumu düzenleneceğini açıkladı. Fico, hükümet toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: Daha önce Fico, Slovakya’nın Ukrayna’ya yalnızca insani yardım sağladığını, kendi bütçesinden Kiev’in askeri harcamalarını karşılamak için asla kaynak ayırmayacağını ifade etmişti. Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, Slovakya’nın Avrupa Birliği tarafından önerilen ve Ukrayna’daki çatışmayı finanse etmeye yönelik herhangi bir plan veya mekanizmaya katılmayacağını da vurgulamıştı. Fico, bu mekanizmalar arasında Ukrayna’ya kredi garantisi sağlama gibi tekliflerin de bulunduğunu ve Kiev’in bu krediyi geri ödeyemeyeceğini düşündüğünü belirtmişti.

