https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/slovakya-basbakani-fico-ukraynaya-askeri-harcamalar-icin-finansal-garanti-vermeyecegiz--1100600264.html
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna’ya askeri harcamalar için finansal garanti vermeyeceğiz
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna’ya askeri harcamalar için finansal garanti vermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’ya yönelik askeri harcamalar yapmak için kaynak ayrılmayacağını ve finansal bir garanti verilmeyeceğini bildirdi. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T00:26+0300
2025-10-30T00:26+0300
2025-10-30T00:26+0300
dünya
fico
ukrayna
kiev
slovakya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091884380_0:35:720:440_1920x0_80_0_0_92abd4e51da2f424bd9b41adde6bd2c1.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’ya yönelik askeri harcamaları finanse edecek herhangi bir finansal garanti imzalamayacağını, bu konu hakkında olağanüstü bir parlamento oturumu düzenleneceğini açıkladı. Fico, hükümet toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: Daha önce Fico, Slovakya’nın Ukrayna’ya yalnızca insani yardım sağladığını, kendi bütçesinden Kiev’in askeri harcamalarını karşılamak için asla kaynak ayırmayacağını ifade etmişti. Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, Slovakya’nın Avrupa Birliği tarafından önerilen ve Ukrayna’daki çatışmayı finanse etmeye yönelik herhangi bir plan veya mekanizmaya katılmayacağını da vurgulamıştı. Fico, bu mekanizmalar arasında Ukrayna’ya kredi garantisi sağlama gibi tekliflerin de bulunduğunu ve Kiev’in bu krediyi geri ödeyemeyeceğini düşündüğünü belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/rus-buyukelci-mirosnik-en-radikal-ukraynali-politikacilarin-bile-siyasi-cozum-arayacagini-1100598297.html
ukrayna
kiev
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091884380_45:0:676:473_1920x0_80_0_0_06f7e899552582d3bead6ee37e81b41f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fico, ukrayna, kiev, slovakya
fico, ukrayna, kiev, slovakya
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna’ya askeri harcamalar için finansal garanti vermeyeceğiz
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’ya yönelik askeri harcamalar yapmak için kaynak ayrılmayacağını ve finansal bir garanti verilmeyeceğini bildirdi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’ya yönelik askeri harcamaları finanse edecek herhangi bir finansal garanti imzalamayacağını, bu konu hakkında olağanüstü bir parlamento oturumu düzenleneceğini açıkladı.
Fico, hükümet toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:
Daha önce de kamuoyuna açıkladığım gibi, kimseye herhangi bir şey vermeyeceğiz. Bu konuyla ilgili olarak parlamento oturumu çağrısı yapacağım. 2026-2027 yıllarında Ukrayna’nın askeri harcamalarını finanse edecek hiçbir garantiyi imzalamayacağım. Slovakya, bir kuruş dahi Ukrayna’nın askeri harcamalarını finanse etmek için katkıda bulunmayacak.
Daha önce Fico, Slovakya’nın Ukrayna’ya yalnızca insani yardım sağladığını, kendi bütçesinden Kiev’in askeri harcamalarını karşılamak için asla kaynak ayırmayacağını ifade etmişti.
Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, Slovakya’nın Avrupa Birliği tarafından önerilen ve Ukrayna’daki çatışmayı finanse etmeye yönelik herhangi bir plan veya mekanizmaya katılmayacağını da vurgulamıştı.
Fico, bu mekanizmalar arasında Ukrayna’ya kredi garantisi sağlama gibi tekliflerin de bulunduğunu ve Kiev’in bu krediyi geri ödeyemeyeceğini düşündüğünü belirtmişti.