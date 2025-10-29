https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/rus-buyukelci-mirosnik-en-radikal-ukraynali-politikacilarin-bile-siyasi-cozum-arayacagini-1100598297.html

Rus Büyükelçi Miroşnik: En radikal Ukraynalı politikacıların bile siyasi çözüm arayacağını düşünürdüm

Rus Büyükelçi Miroşnik: En radikal Ukraynalı politikacıların bile siyasi çözüm arayacağını düşünürdüm

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik daha önce Ukrayna ile bir çatışmanın mümkün... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T22:22+0300

2025-10-29T22:22+0300

2025-10-29T22:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rodion miroşnik

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077663400_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4c8e2c1094a1e6f9a37d7caa5dfe557c.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik yaptığı açıklamada, Ukrayna ile çatışmanın daha önce aklına bile gelmediğini söyledi. Büyükelçi Miroşnik “11 yıldan fazla bir süre önce bunun olabileceğini hayal edemezdim. O zaman her ne olursa olsun, hayatta kalma içgüdüsünün galip geleceğini ve en radikal Ukraynalı politikacıların bile siyasi çözüm arayacağını düşünürdüm. Hiç kimse böyle kanlı eylemlere girişmezdi” dedi. Miroşnik, 2 Haziran 2014’te Ukrayna hava kuvvetlerinin Luhansk merkezine yaptığı füze saldırısını hatırlatarak, saldırıda sekiz kişi hayatını kaybettiğini bildirmişti. Söz konusu saldırıya dair Miroşnik, şu ifadeleri kullandı: Büyükelçi, yıllardır çatışma bölgesinde yaşayanların, durumun kısa sürede sona ereceğine inandığını belirterek şöyle söledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/rus-uzman-zelenskiy-pokrovsk-ve-kupyanskin-kusatildigini-kabul-ederse-aldatmacasi-gun-yuzune-cikar-1100597265.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, rodion miroşnik, rusya