Rus Büyükelçi Miroşnik: En radikal Ukraynalı politikacıların bile siyasi çözüm arayacağını düşünürdüm
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik yaptığı açıklamada, Ukrayna ile çatışmanın daha önce aklına bile gelmediğini söyledi. Büyükelçi Miroşnik “11 yıldan fazla bir süre önce bunun olabileceğini hayal edemezdim. O zaman her ne olursa olsun, hayatta kalma içgüdüsünün galip geleceğini ve en radikal Ukraynalı politikacıların bile siyasi çözüm arayacağını düşünürdüm. Hiç kimse böyle kanlı eylemlere girişmezdi” dedi. Miroşnik, 2 Haziran 2014’te Ukrayna hava kuvvetlerinin Luhansk merkezine yaptığı füze saldırısını hatırlatarak, saldırıda sekiz kişi hayatını kaybettiğini bildirmişti. Söz konusu saldırıya dair Miroşnik, şu ifadeleri kullandı: Büyükelçi, yıllardır çatışma bölgesinde yaşayanların, durumun kısa sürede sona ereceğine inandığını belirterek şöyle söledi:
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik yaptığı açıklamada, Ukrayna ile çatışmanın daha önce aklına bile gelmediğini söyledi.
Büyükelçi Miroşnik “11 yıldan fazla bir süre önce bunun olabileceğini hayal edemezdim. O zaman her ne olursa olsun, hayatta kalma içgüdüsünün galip geleceğini ve en radikal Ukraynalı politikacıların bile siyasi çözüm arayacağını düşünürdüm. Hiç kimse böyle kanlı eylemlere girişmezdi” dedi.
Miroşnik, 2 Haziran 2014’te Ukrayna hava kuvvetlerinin Luhansk merkezine yaptığı füze saldırısını hatırlatarak, saldırıda sekiz kişi hayatını kaybettiğini bildirmişti. Söz konusu saldırıya dair Miroşnik, şu ifadeleri kullandı:
“2 Haziran’da Luhansk meydanındaydım. Uzun süre havada süzülen bir saldırı uçağı gördüm ve ardından bir bomba attı. O merkezde, bir çocuk parkının yanında, insanlar yaşamını yitirdi”
Büyükelçi, yıllardır çatışma bölgesinde yaşayanların, durumun kısa sürede sona ereceğine inandığını belirterek şöyle söledi:
Herkes, yeni yıla kadar bunun biteceğine inanıyor. İnsanlar politikacıların her sözünü dikkatle dinliyor. Donetsk ve Luhansk’ta yaşayan insanlar, Başkan Putin’in her sözünü öyle bir dikkatle dinliyor ki, oradan kendi umutlarına yanıt arıyorlar