'Selamlarımı ilet' demişti, Ticaret Bakanlığı selamını aldı: Satıcıya 279 bin lira ceza

Bir ilan sitesinde Tesla marka aracını sıfırından daha yüksek fiyata satmaya çalışan ve Ticaret Bakanlığı'na da atıfta bulunan satıcıya 279 bin 375 lira ceza... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'de 2.4 milyon liraya satılan Tesla Model Y Juniper araç için ilan sitesine 2 milyon 420 bin 625 liradan satışa konuldu. İlana koyduğu fiyattan yüksek teklif verdiAlmak isteyen bir kişi mesajla satıcıya ulaştı ve satıcı ilandaki fiyatın geçerli olmadığını, fiyatın 2.7 milyon lira olduğunu yazdı. 'Bakanlığa selamımı ilet'Alıcı kişi, CİMER'e şikayet edeceğini söyledikten sonra satıcı kişi "Bebeğim o fiyata sattığımı kanıtlarsan o cezayı verirler, selamlarımı da ilet." mesajını gönderdi.Ticaret Bakanlığı: AleykümselamTicaret Bakanlığı şikayete konu olan fiyat işlemi için ceza uyguladı. Ticaret Bakanı Basın Danışmanı Bekir Kaplan "Ve Aleykümselam... Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda, söz konusu araç ilanında güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yapıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 1274496634 numaralı ilan için 279.375 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, ilan platformlarında haksız fiyat artışı ve tüketiciyi yanıltıcı her türlü uygulamaya karşı denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa düzeni için gereken tüm idari işlemler kararlılıkla uygulanmaktadır." mesajını sosyal medya platformu X'te yayınladı.Neden ceza kesildi?Türkiye'de sıfır otomobilin fiyatından daha yüksek fiyata ikinci el otomobil satışının gerçekleşmesi yasaklanmıştı. Bu kurala uymayan kişi ve işletmelere cezalar uygulanmaya devam ediyor.

