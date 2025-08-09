Türkiye
Ticaret Bakanlığı, emlakta haksız fiyat artışı yapanları affetmedi: Ceza yağdı
Ticaret Bakanlığı, emlakta haksız fiyat artışı yapanları affetmedi: Ceza yağdı
Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe haksız fiyat artışına aracılık eden 1158 işletmeye 137 milyon TL ceza kesti. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
Emlak fiyatlarındaki haksız artışlar Türkiye'nin gündemi olmaya devam ederken, sahte ilanlar ve manipülatif fiyatları mercek altına alan Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışına neden olan taşınmaz ilanları için 137 milyon liralık rekor ceza kesti.EİDS'le takip ediyorTaşınmaz ilanlarının yayımlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilirken ve söz konusu yükümlülüklerin takibi için kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden Ticaret Bakanlığı takibini sürdürüyor. Platformlarda yer alan taşınmaz ilanları Bakanlıkça yakından takip edilerek piyasa dengesini bozacak şekilde yapılan manipülatif fiyat artışlarına aracılık ettiği tespit edilen emlak işletmelerine ve EİDS'ye uygun olamayan ilanlara karşı gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu kapsamda, Bakanlıkça bugüne kadar taşınmaz ilanlarında haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1158 emlak işletmesine 137 milyon lira idari para cezası uygulandı.
14:57 09.08.2025 (güncellendi: 14:58 09.08.2025)
Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe haksız fiyat artışına aracılık eden 1158 işletmeye 137 milyon TL ceza kesti.
Emlak fiyatlarındaki haksız artışlar Türkiye'nin gündemi olmaya devam ederken, sahte ilanlar ve manipülatif fiyatları mercek altına alan Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışına neden olan taşınmaz ilanları için 137 milyon liralık rekor ceza kesti.

EİDS'le takip ediyor

Taşınmaz ilanlarının yayımlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilirken ve söz konusu yükümlülüklerin takibi için kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden Ticaret Bakanlığı takibini sürdürüyor.
Platformlarda yer alan taşınmaz ilanları Bakanlıkça yakından takip edilerek piyasa dengesini bozacak şekilde yapılan manipülatif fiyat artışlarına aracılık ettiği tespit edilen emlak işletmelerine ve EİDS'ye uygun olamayan ilanlara karşı gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu kapsamda, Bakanlıkça bugüne kadar taşınmaz ilanlarında haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1158 emlak işletmesine 137 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
EKONOMİ
Kiralık emlakta büyük değişiklik bugün başladı: E-Devlet üzerinden gayrimenkul yetkilendirme nasıl yapılır?
2 Ocak, 08:21

