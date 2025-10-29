https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/gullunun-olumuyle-ilgili-yeni-gelisme-kizi-ifade-verdi-mesajlar-bana-ait-1100574729.html

Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme, kızı ifade verdi: 'Mesajlar bana ait'

Arabesk müziğin unutulmaz sesi Güllü’nün ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar gündemi sarstı. Sanatçının patronu Ferdi Aydın, “Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün ölümünün ardından ortaya atılan iddialar, gündemde yer almaya devam ediyor. Sanatçının menajeri ve patronu Ferdi Aydın, yaptığı açıklamada “Güllü’yü, öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter öldürdü” diyerek dikkatleri yeniden bu gizemli ölüme çevirdi.Aydın’ın savcılığa sunduğu WhatsApp mesajları, soruşturmayı yeni bir boyuta taşıdı. Aydın, söz konusu mesajların, Güllü’nün kızı tarafından gönderildiğini öne sürerek, “Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak” dedi.Savcılık harekete geçtiSabah'ın haberine göre, Aydın’ın iddiaları üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter’i ifadeye çağırdı. Gülter, savcılıkta verdiği ifadede, “Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim” diyerek suçlamaları reddetti.Gülter’in ifadesi, soruşturmanın seyrini yakından etkileyecek.‘Mesajlar Bana Ait’ i̇tirafıGüllü’nün kızı, verdiği ifadede WhatsApp mesajlarını kabul ederek önemli bir itirafta bulundu. Ancak Gülter, mesajların yanlış anlaşılmaması gerektiğini savundu:"Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim."Bu ifadeler üzerine savcılık, olayın detaylarını aydınlatmak için telefon kayıtları, mesaj geçmişi ve adli raporları incelemeye aldı.Ünlü sanatçının patronu Ferdi Aydın, Güllü’nün ölümünün ardından yaptığı açıklamada, “Güllü’yü, öz kızı öldürdü” iddiasını gündeme getirmişti. Aydın, elinde delil olarak WhatsApp yazışmalarını bulunduğunu ileri sürerek, bunları savcılığa sunmuştu.

