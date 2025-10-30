https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/sanliurfada-mezarlikta-bebek-cesedi-bulundu-1100631058.html
Şanlıurfa'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir mezarlıkta gömülmemiş halde bebek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T20:57+0300
2025-10-30T20:57+0300
2025-10-30T20:57+0300
türki̇ye
bebek
bebek ölümü
bebek cesedi
mezarlık
mezarlık i̇şleri müdürlüğü
şanlıurfa
şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü
şanlıurfa valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100630884_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_82c848f1ab077da324283230ffb01370.jpg
Ayvanat Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta eşinin mezarını ziyarete giden bir kadın, mezar çevresinde toprağa sarılı halde bir bebek cesedi fark etti.Kadın, hayvanların zarar vermemesi için cesedi geçici olarak toprağa gömüp durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, bebeğin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/fidan-dikmek-icin-topragi-kazan-cocuklar-cami-bahcesinde-bebek-cesedi-buldu-1100431070.html
türki̇ye
bebek
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100630884_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_1770b693c7eee8efe2ae3ec9caa6115a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bebek, bebek ölümü, bebek cesedi, mezarlık, mezarlık i̇şleri müdürlüğü, şanlıurfa, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği
bebek, bebek ölümü, bebek cesedi, mezarlık, mezarlık i̇şleri müdürlüğü, şanlıurfa, şanlıurfa i̇l emniyet müdürlüğü, şanlıurfa valiliği
Şanlıurfa'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir mezarlıkta gömülmemiş halde bebek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ayvanat Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta eşinin mezarını ziyarete giden bir kadın, mezar çevresinde toprağa sarılı halde bir bebek cesedi fark etti.
Kadın, hayvanların zarar vermemesi için cesedi geçici olarak toprağa gömüp durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, bebeğin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlattı.