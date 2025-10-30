Türkiye
Şanlıurfa'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir mezarlıkta gömülmemiş halde bebek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Ayvanat Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta eşinin mezarını ziyarete giden bir kadın, mezar çevresinde toprağa sarılı halde bir bebek cesedi fark etti.Kadın, hayvanların zarar vermemesi için cesedi geçici olarak toprağa gömüp durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, bebeğin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
© AA / Cuma SarıMezarlık
Mezarlık - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© AA / Cuma Sarı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, bir mezarlıkta gömülmemiş halde bebek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ayvanat Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta eşinin mezarını ziyarete giden bir kadın, mezar çevresinde toprağa sarılı halde bir bebek cesedi fark etti.
Kadın, hayvanların zarar vermemesi için cesedi geçici olarak toprağa gömüp durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, bebeğin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
