Şanlıurfa'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir mezarlıkta gömülmemiş halde bebek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 30.10.2025

Ayvanat Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta eşinin mezarını ziyarete giden bir kadın, mezar çevresinde toprağa sarılı halde bir bebek cesedi fark etti.Kadın, hayvanların zarar vermemesi için cesedi geçici olarak toprağa gömüp durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, bebeğin cansız bedeni Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

