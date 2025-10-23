Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/fidan-dikmek-icin-topragi-kazan-cocuklar-cami-bahcesinde-bebek-cesedi-buldu-1100431070.html
Fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar cami bahçesinde bebek cesedi buldu
Fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar cami bahçesinde bebek cesedi buldu
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da bir caminin bahçesine ağaç fidanı ekmeye çalışan çocuklar yenidoğan bir bebek cesedi ile karşı karşıya kaldı. Bebeği kimin gömdüğüne ilişkin... 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T20:53+0300
2025-10-23T20:53+0300
türki̇ye
şanlıurfa
fırat
bebek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100431144_0:70:3256:1902_1920x0_80_0_0_e4fa822135b69ad4ce0f7dc25ffb9b07.jpg
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Fırat Camisi’nin bahçesinde fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar bir bebek cesedi buldu.Yetkililerce yapılan incelemede cesedin yeni doğan bir erkek bebeğe ait olduğu belirlendi.Savcı olay yerind einceleme herçekleştirdi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Bebeği gömen kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/istanbullular-dikkat-siddetli-saganak-yagis-geliyor-1100423443.html
türki̇ye
şanlıurfa
fırat
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100431144_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_b73d509b6325c714582e653f10cae37a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şanlıurfa, fırat, bebek
şanlıurfa, fırat, bebek

Fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar cami bahçesinde bebek cesedi buldu

20:53 23.10.2025
© AA / Cuma SarıŞanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir caminin bahçesine gömülmüş yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir caminin bahçesine gömülmüş yeni doğan erkek bebek cesedi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
© AA / Cuma Sarı
Abone ol
Şanlıurfa'da bir caminin bahçesine ağaç fidanı ekmeye çalışan çocuklar yenidoğan bir bebek cesedi ile karşı karşıya kaldı. Bebeği kimin gömdüğüne ilişkin çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Fırat Camisi’nin bahçesinde fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar bir bebek cesedi buldu.
Yetkililerce yapılan incelemede cesedin yeni doğan bir erkek bebeğe ait olduğu belirlendi.
Savcı olay yerind einceleme herçekleştirdi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Bebeği gömen kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatıldı.
İstanbul, fırtına, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2025
YAŞAM
İstanbullular dikkat: Şiddetli sağanak yağış geliyor
17:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала