Fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar cami bahçesinde bebek cesedi buldu
Fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar cami bahçesinde bebek cesedi buldu
Şanlıurfa'da bir caminin bahçesine ağaç fidanı ekmeye çalışan çocuklar yenidoğan bir bebek cesedi ile karşı karşıya kaldı. Bebeği kimin gömdüğüne ilişkin... 23.10.2025
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Fırat Camisi’nin bahçesinde fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar bir bebek cesedi buldu.Yetkililerce yapılan incelemede cesedin yeni doğan bir erkek bebeğe ait olduğu belirlendi.Savcı olay yerind einceleme herçekleştirdi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Bebeği gömen kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Fırat Camisi’nin bahçesinde fidan dikmek için toprağı kazan çocuklar bir bebek cesedi buldu.
Yetkililerce yapılan incelemede cesedin yeni doğan bir erkek bebeğe ait olduğu belirlendi.
Savcı olay yerind einceleme herçekleştirdi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Bebeği gömen kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatıldı.