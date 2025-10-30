Türkiye
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’in "Moskova'yı haritadan silme" tehdidini Rus basınına değerlendiren Gruşko, Batı Avrupa ülkelerinin ‘askeri psikoza’ kapıldıklarını ve Rusya ile çatışmaya hazırlandıklarını, ancak Rusya’nın ulusal güvenliğini sağlamak için yeterli araçlara, imkanlara ve siyasi iradeye sahip olduğunu vurguladı.Gruşko, "Anladığım kadarıyla, bu açıklamayı yaptıktan sonra basılı versiyonda bir dizi düzeltme yapıldı. Dolayısıyla, Belçika'nın Moskova'yı nasıl yeryüzünden silmeyi planladığı sorusu kendisine yöneltilmeli, ancak bu konuda ciddi bir yorum yapmak imkansız" dedi.Gruşko, Batılı diplomatların, Rusya'nın ‘Burevestnik’ ve ‘Poseidon’ silah sistemlerini test etmesi konusunda endişelerini dile getirmediklerini, ancak Moskova’nın verdiği mesajı doğru şekilde anladıklarını vurgulayarak, "Bu mesajla profesyoneller, Rusya'nın savunma yeteneklerini ve ulusal güvenliğini sağlamak için yeterli araçlara, imkanlara ve siyasi iradeye sahip olduğunu anladılar" ifadelerini kullandı.Daha önce, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Morgen gazetesine verdiği röportajda, "Moskova'yı dünya haritasından silme" tehdidinde bulunmuştu. Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği, bu açıklamaların son derece anormal olduğunu ve tüm kıtanın geleceğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu belirterek, böyle bir söylemin Avrupa'yı yeni bir savaşa sürükleyebileceğini vurgulamıştı.
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Belçika'nın Moskova'ya yönelik tehditlerini askeri psikoz olarak nitelendirerek Batı Avrupa ülkelerinin Rusya ile çatışmaya hazırlandığını belirtti.
Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’in "Moskova'yı haritadan silme" tehdidini Rus basınına değerlendiren Gruşko, Batı Avrupa ülkelerinin ‘askeri psikoza’ kapıldıklarını ve Rusya ile çatışmaya hazırlandıklarını, ancak Rusya’nın ulusal güvenliğini sağlamak için yeterli araçlara, imkanlara ve siyasi iradeye sahip olduğunu vurguladı.
Gruşko, "Anladığım kadarıyla, bu açıklamayı yaptıktan sonra basılı versiyonda bir dizi düzeltme yapıldı. Dolayısıyla, Belçika'nın Moskova'yı nasıl yeryüzünden silmeyi planladığı sorusu kendisine yöneltilmeli, ancak bu konuda ciddi bir yorum yapmak imkansız" dedi.
Gruşko, Batılı diplomatların, Rusya'nın ‘Burevestnik’ ve ‘Poseidon’ silah sistemlerini test etmesi konusunda endişelerini dile getirmediklerini, ancak Moskova’nın verdiği mesajı doğru şekilde anladıklarını vurgulayarak, "Bu mesajla profesyoneller, Rusya'nın savunma yeteneklerini ve ulusal güvenliğini sağlamak için yeterli araçlara, imkanlara ve siyasi iradeye sahip olduğunu anladılar" ifadelerini kullandı.
Daha önce, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Morgen gazetesine verdiği röportajda, "Moskova'yı dünya haritasından silme" tehdidinde bulunmuştu. Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği, bu açıklamaların son derece anormal olduğunu ve tüm kıtanın geleceğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu belirterek, böyle bir söylemin Avrupa'yı yeni bir savaşa sürükleyebileceğini vurgulamıştı.
