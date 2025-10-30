https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/rusya-disisleri-belcikanin-moskovayi-haritadan-silme-tehdidi-askeri-psikoz-1100600870.html

Rusya Dışişleri: Belçika'nın 'Moskova'yı haritadan silme’ tehdidi askeri psikoz

Rusya Dışişleri: Belçika'nın 'Moskova'yı haritadan silme’ tehdidi askeri psikoz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Belçika'nın Moskova'ya yönelik tehditlerini askeri psikoz olarak nitelendirerek Batı Avrupa ülkelerinin... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T01:16+0300

2025-10-30T01:16+0300

2025-10-30T01:14+0300

dünya

aleksandr gruşko

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

moskova

batı avrupa

belçika

theo francken

poseidon

burevestnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’in "Moskova'yı haritadan silme" tehdidini Rus basınına değerlendiren Gruşko, Batı Avrupa ülkelerinin ‘askeri psikoza’ kapıldıklarını ve Rusya ile çatışmaya hazırlandıklarını, ancak Rusya’nın ulusal güvenliğini sağlamak için yeterli araçlara, imkanlara ve siyasi iradeye sahip olduğunu vurguladı.Gruşko, "Anladığım kadarıyla, bu açıklamayı yaptıktan sonra basılı versiyonda bir dizi düzeltme yapıldı. Dolayısıyla, Belçika'nın Moskova'yı nasıl yeryüzünden silmeyi planladığı sorusu kendisine yöneltilmeli, ancak bu konuda ciddi bir yorum yapmak imkansız" dedi.Gruşko, Batılı diplomatların, Rusya'nın ‘Burevestnik’ ve ‘Poseidon’ silah sistemlerini test etmesi konusunda endişelerini dile getirmediklerini, ancak Moskova’nın verdiği mesajı doğru şekilde anladıklarını vurgulayarak, "Bu mesajla profesyoneller, Rusya'nın savunma yeteneklerini ve ulusal güvenliğini sağlamak için yeterli araçlara, imkanlara ve siyasi iradeye sahip olduğunu anladılar" ifadelerini kullandı.Daha önce, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Morgen gazetesine verdiği röportajda, "Moskova'yı dünya haritasından silme" tehdidinde bulunmuştu. Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği, bu açıklamaların son derece anormal olduğunu ve tüm kıtanın geleceğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu belirterek, böyle bir söylemin Avrupa'yı yeni bir savaşa sürükleyebileceğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/rus-askeri-uzman-putin-batili-ulkelere-hem-aciklik-mesaji-veriyor-hem-de-sert-yanit-uyarisinda-1100596054.html

rusya

moskova

batı avrupa

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, moskova, batı avrupa, belçika, theo francken, poseidon, burevestnik