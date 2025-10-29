https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/rus-askeri-uzman-putin-batili-ulkelere-hem-aciklik-mesaji-veriyor-hem-de-sert-yanit-uyarisinda-1100596054.html

Rus askeri uzman: Putin, Batılı ülkelere hem açıklık mesajı veriyor hem de sert yanıt uyarısında bulunuyor

Rus askeri uzman Yuri Knutov, Putin’in özel askeri operasyonda yaralanan askerleri ziyareti sırasındaki açıklamalarının asıl amacının Vladimir Zelenskiy’in... 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman ve hava savunma tarihçisi Yuri Knutov, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri operasyonda yaralanan askerlerin tedavi gördüğü Moskova'daki Merkez Askeri Klinik Hastanesi'ni ziyareti sırasındaki açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.Knutov, Putin’in asıl amacının Zelenskiy’in "Rus ordusu ilerlemiyor, cephe hareketsiz, Pokrovsk tamamen Ukrayna kontrolünde” şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını göstermenin yanı sıra, Batılı ülkelere hem açıklık mesajı verdiği hem de sert yanıt uyarısında bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti:Kiev yönetiminin askerlerini kurtarmaya çalışıp çalışmayacağı sorusuna ise Knutov, “Kiev için önemli olan, mümkün olduğunca çok sayıda askerimizi çekmek ve fiilen ordumuzu yıpratmaktır. Bu nedenle Kiev için askerlerini kurtarmak kesinlikle söz konusu olamaz, bu Zelenskiy'in tarzı değil. Son Ukraynalıya kadar savaşmaya devam edecektir. Tıpkı Hitler'in zamanında yaptığı gibi; kale şehirler, mucize silahlar vb.” yanıtını verdi.Knutov ayrıca, Putin’in açıklamalarının Washington’a da mesaj içerdiğini belirterek, “Bu Amerikalılara önemli bir mesajdır. Bu, bizim açık olduğumuzun, gazetecileri kabul etmeye hazır olduğumuzun ve aynı zamanda, ülkemize baskı devam ederse sert bir şekilde cevap vereceğimizin de mesajıdır. Ve bu, Poseidon'un başarılı testleriyle de gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

