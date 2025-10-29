https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/rus-askeri-uzman-putin-batili-ulkelere-hem-aciklik-mesaji-veriyor-hem-de-sert-yanit-uyarisinda-1100596054.html
Rus askeri uzman: Putin, Batılı ülkelere hem açıklık mesajı veriyor hem de sert yanıt uyarısında bulunuyor
Rus askeri uzman: Putin, Batılı ülkelere hem açıklık mesajı veriyor hem de sert yanıt uyarısında bulunuyor
Sputnik Türkiye
Rus askeri uzman Yuri Knutov, Putin’in özel askeri operasyonda yaralanan askerleri ziyareti sırasındaki açıklamalarının asıl amacının Vladimir Zelenskiy’in... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T20:14+0300
2025-10-29T20:14+0300
2025-10-29T20:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
yuriy knutov
özel askeri harekat
vladimir putin
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
kiev
pokrovsk
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100590848_0:27:743:445_1920x0_80_0_0_27f462b392048d39496dcefe91499eb7.png
Rus askeri uzman ve hava savunma tarihçisi Yuri Knutov, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri operasyonda yaralanan askerlerin tedavi gördüğü Moskova'daki Merkez Askeri Klinik Hastanesi'ni ziyareti sırasındaki açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.Knutov, Putin’in asıl amacının Zelenskiy’in "Rus ordusu ilerlemiyor, cephe hareketsiz, Pokrovsk tamamen Ukrayna kontrolünde” şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını göstermenin yanı sıra, Batılı ülkelere hem açıklık mesajı verdiği hem de sert yanıt uyarısında bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti:Kiev yönetiminin askerlerini kurtarmaya çalışıp çalışmayacağı sorusuna ise Knutov, “Kiev için önemli olan, mümkün olduğunca çok sayıda askerimizi çekmek ve fiilen ordumuzu yıpratmaktır. Bu nedenle Kiev için askerlerini kurtarmak kesinlikle söz konusu olamaz, bu Zelenskiy'in tarzı değil. Son Ukraynalıya kadar savaşmaya devam edecektir. Tıpkı Hitler'in zamanında yaptığı gibi; kale şehirler, mucize silahlar vb.” yanıtını verdi.Knutov ayrıca, Putin’in açıklamalarının Washington’a da mesaj içerdiğini belirterek, “Bu Amerikalılara önemli bir mesajdır. Bu, bizim açık olduğumuzun, gazetecileri kabul etmeye hazır olduğumuzun ve aynı zamanda, ülkemize baskı devam ederse sert bir şekilde cevap vereceğimizin de mesajıdır. Ve bu, Poseidon'un başarılı testleriyle de gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/putin-poseidon-nukleer-insansiz-sualti-araclari-test-edildi-1100590310.html
rusya
ukrayna
kiev
pokrovsk
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100590848_58:0:687:472_1920x0_80_0_0_63d85ebd0f3bd38a385c7e2c4d245e71.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yuriy knutov, özel askeri harekat, vladimir putin, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, pokrovsk, ab, hitler, poseidon, washington
yuriy knutov, özel askeri harekat, vladimir putin, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev, pokrovsk, ab, hitler, poseidon, washington
Rus askeri uzman: Putin, Batılı ülkelere hem açıklık mesajı veriyor hem de sert yanıt uyarısında bulunuyor
Rus askeri uzman Yuri Knutov, Putin’in özel askeri operasyonda yaralanan askerleri ziyareti sırasındaki açıklamalarının asıl amacının Vladimir Zelenskiy’in gerçeği yansıtmayan beyanlarını ortaya koymak olduğunu söyledi.
Rus askeri uzman ve hava savunma tarihçisi Yuri Knutov, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel askeri operasyonda yaralanan askerlerin tedavi gördüğü Moskova'daki Merkez Askeri Klinik Hastanesi'ni ziyareti sırasındaki açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.
Knutov, Putin’in asıl amacının Zelenskiy’in "Rus ordusu ilerlemiyor, cephe hareketsiz, Pokrovsk tamamen Ukrayna kontrolünde” şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını göstermenin yanı sıra, Batılı ülkelere hem açıklık mesajı verdiği hem de sert yanıt uyarısında bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti:
Devlet Başkanı Putin'in asıl amacı, Zelenskiy'in yalan söylediğini göstermek. Zelenskiy, Rus birliklerinin neredeyse hareketsiz olduğunu, cephenin hareketsiz kaldığını ve Pokrovsk'un tamamen Ukrayna kontrolü altında olduğunu söyleyerek hem Trump'a hem de AB liderlerine yalan söylüyor. Bu nedenle Putin, şehirlerin kurtarılmasının ardından gazetecilerin oraya götürülmesini bile öneriyor. Belki de, belirli koşullar altında, belirli bir süre, bir iki saatliğine ateşkes sağlanırsa, bu gazeteciler şimdi götürülerek cephedeki gerçek durum gösterilebilir; böylece Zelenskiy’in kendi halkını ve ABD ile Avrupa ülkelerinin liderlerini aldatmasının önüne geçilebilir. Her halükarda amaç Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin içler acısı durumunu gözler önüne sermektir.
Kiev yönetiminin askerlerini kurtarmaya çalışıp çalışmayacağı sorusuna ise Knutov, “Kiev için önemli olan, mümkün olduğunca çok sayıda askerimizi çekmek ve fiilen ordumuzu yıpratmaktır. Bu nedenle Kiev için askerlerini kurtarmak kesinlikle söz konusu olamaz, bu Zelenskiy'in tarzı değil. Son Ukraynalıya kadar savaşmaya devam edecektir. Tıpkı Hitler'in zamanında yaptığı gibi; kale şehirler, mucize silahlar vb.” yanıtını verdi.
Knutov ayrıca, Putin’in açıklamalarının Washington’a da mesaj içerdiğini belirterek, “Bu Amerikalılara önemli bir mesajdır. Bu, bizim açık olduğumuzun, gazetecileri kabul etmeye hazır olduğumuzun ve aynı zamanda, ülkemize baskı devam ederse sert bir şekilde cevap vereceğimizin de mesajıdır. Ve bu, Poseidon'un başarılı testleriyle de gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.