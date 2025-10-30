https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/abd-silah-kontrol-dernegi-nukleer-testlere-yeniden-baslamak-icin-en-az-36-aya-ihtiyac-var-1100608920.html
ABD Silah Kontrol Derneği: Nükleer testlere yeniden başlamak için en az 36 aya ihtiyaç var
Sputnik Türkiye
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin (NNSA), Nevada’daki eski test sahasında yeraltı nükleer denemelere geri dönmesi için en az 36 aya ihtiyacı olacağı... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T10:31+0300
2025-10-30T10:31+0300
2025-10-30T10:28+0300
dünya
abd
daryl kimball
donald trump
nükleer silah
nükleer silah denemesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101649/52/1016495283_0:60:1153:709_1920x0_80_0_0_4f69ec62db366b4f629a0d7b9ca062bb.jpg
ABD Silah Kontrol Derneği Direktörü Daryl Kimball, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın nükleer testleri yeniden başlatma talimatını değerlendirdi.Kimball, “Eski Nevada Test Sahası'nda yeraltı nükleer denemelerine yeniden başlamak için 36 aya ihtiyaç olacak” ifadesini kullandı.ABD'nin, “1992'den bu yana ilk nükleer silah testine yeniden başlaması için teknik, askeri veya politik hiçbir dayanağı” bulunmadığına dikkat çeken uzman, Trump’ın kararını ‘pervasızca’ olarak nitelendirdi.Washington’un, 1996’da imzaladığı ama onaylamadığı Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'na uymakla yükümlü olduğunu anımsatan Kimball, moratoryumun başlamasından bu yana yalnızca Kuzey Kore’nin nükleer testler yaptığına dikkat çekti.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101649/52/1016495283_65:0:1089:768_1920x0_80_0_0_16637b18a708c97d5b8ac1d4f6f47dbd.jpg
abd, daryl kimball, donald trump, nükleer silah, nükleer silah denemesi
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin (NNSA), Nevada’daki eski test sahasında yeraltı nükleer denemelere geri dönmesi için en az 36 aya ihtiyacı olacağı belirtti.
ABD Silah Kontrol Derneği Direktörü Daryl Kimball, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın nükleer testleri yeniden başlatma talimatını değerlendirdi.
Kimball, “Eski Nevada Test Sahası'nda yeraltı nükleer denemelerine yeniden başlamak için 36 aya ihtiyaç olacak” ifadesini kullandı.
ABD'nin, “1992'den bu yana ilk nükleer silah testine yeniden başlaması için teknik, askeri veya politik hiçbir dayanağı” bulunmadığına dikkat çeken uzman, Trump’ın kararını ‘pervasızca’ olarak nitelendirdi.
Washington’un, 1996’da imzaladığı ama onaylamadığı Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'na uymakla yükümlü olduğunu anımsatan Kimball, moratoryumun başlamasından bu yana yalnızca Kuzey Kore’nin nükleer testler yaptığına dikkat çekti.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini açıklamıştı.