https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/abd-silah-kontrol-dernegi-nukleer-testlere-yeniden-baslamak-icin-en-az-36-aya-ihtiyac-var-1100608920.html

ABD Silah Kontrol Derneği: Nükleer testlere yeniden başlamak için en az 36 aya ihtiyaç var

ABD Silah Kontrol Derneği: Nükleer testlere yeniden başlamak için en az 36 aya ihtiyaç var

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin (NNSA), Nevada’daki eski test sahasında yeraltı nükleer denemelere geri dönmesi için en az 36 aya ihtiyacı olacağı... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T10:31+0300

2025-10-30T10:31+0300

2025-10-30T10:28+0300

dünya

abd

daryl kimball

donald trump

nükleer silah

nükleer silah denemesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101649/52/1016495283_0:60:1153:709_1920x0_80_0_0_4f69ec62db366b4f629a0d7b9ca062bb.jpg

ABD Silah Kontrol Derneği Direktörü Daryl Kimball, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın nükleer testleri yeniden başlatma talimatını değerlendirdi.Kimball, “Eski Nevada Test Sahası'nda yeraltı nükleer denemelerine yeniden başlamak için 36 aya ihtiyaç olacak” ifadesini kullandı.ABD'nin, “1992'den bu yana ilk nükleer silah testine yeniden başlaması için teknik, askeri veya politik hiçbir dayanağı” bulunmadığına dikkat çeken uzman, Trump’ın kararını ‘pervasızca’ olarak nitelendirdi.Washington’un, 1996’da imzaladığı ama onaylamadığı Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'na uymakla yükümlü olduğunu anımsatan Kimball, moratoryumun başlamasından bu yana yalnızca Kuzey Kore’nin nükleer testler yaptığına dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/bati-medyasi-burevestnik-her-turlu-hava-savunma-sistemini-asabilecek-kabiliyete-sahip-1100608463.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, daryl kimball, donald trump, nükleer silah, nükleer silah denemesi