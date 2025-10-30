Türkiye
ABD Silah Kontrol Derneği: Nükleer testlere yeniden başlamak için en az 36 aya ihtiyaç var
ABD Silah Kontrol Derneği: Nükleer testlere yeniden başlamak için en az 36 aya ihtiyaç var
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin (NNSA), Nevada’daki eski test sahasında yeraltı nükleer denemelere geri dönmesi için en az 36 aya ihtiyacı olacağı... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Silah Kontrol Derneği Direktörü Daryl Kimball, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın nükleer testleri yeniden başlatma talimatını değerlendirdi.Kimball, “Eski Nevada Test Sahası'nda yeraltı nükleer denemelerine yeniden başlamak için 36 aya ihtiyaç olacak” ifadesini kullandı.ABD'nin, “1992'den bu yana ilk nükleer silah testine yeniden başlaması için teknik, askeri veya politik hiçbir dayanağı” bulunmadığına dikkat çeken uzman, Trump’ın kararını ‘pervasızca’ olarak nitelendirdi.Washington’un, 1996’da imzaladığı ama onaylamadığı Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'na uymakla yükümlü olduğunu anımsatan Kimball, moratoryumun başlamasından bu yana yalnızca Kuzey Kore’nin nükleer testler yaptığına dikkat çekti.
ABD-Nükleer bomba
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin (NNSA), Nevada’daki eski test sahasında yeraltı nükleer denemelere geri dönmesi için en az 36 aya ihtiyacı olacağı belirtti.
ABD Silah Kontrol Derneği Direktörü Daryl Kimball, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın nükleer testleri yeniden başlatma talimatını değerlendirdi.
Kimball, “Eski Nevada Test Sahası'nda yeraltı nükleer denemelerine yeniden başlamak için 36 aya ihtiyaç olacak” ifadesini kullandı.
ABD'nin, “1992'den bu yana ilk nükleer silah testine yeniden başlaması için teknik, askeri veya politik hiçbir dayanağı” bulunmadığına dikkat çeken uzman, Trump’ın kararını ‘pervasızca’ olarak nitelendirdi.
Washington’un, 1996’da imzaladığı ama onaylamadığı Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'na uymakla yükümlü olduğunu anımsatan Kimball, moratoryumun başlamasından bu yana yalnızca Kuzey Kore’nin nükleer testler yaptığına dikkat çekti.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini açıklamıştı.

