Putin, Ukrayna askerlerinin abluka altında olduğu bölgelere yabancı gazetecilerin geçişini sağlama emri verdi
Putin, Ukrayna askerlerinin abluka altında olduğu bölgelere yabancı gazetecilerin geçişini sağlama emri verdi
30.10.2025
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin abluka altında olduğu Krasnoarmeysk, Dimitrov ve Kupyansk bölgelerine yabancı gazetecilerin geçişini sağlama emri verdiği belirtildi.Ukraynalı gazeteciler de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığının talebi üzerine bu bölgeleri ziyaret edebilecek.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus komutanlığının gerektiğinde bu bölgelerdeki çatışmaları 5-6 saatliğine durdurmaya hazır olduğunu bildirdi.Bakanlık ayrıca, gazeteciler ve Rus askeri personeli için güvenlik garantileri sağlanması kaydıyla, Ukraynalılar da dahil olmak üzere yabancı medya kuruluşları için engelsiz giriş ve çıkış koridorları sağlamaya hazır.Açıklamada, "Rus komutanlığı, gerektiğinde bu bölgelerdeki çatışmaları 5-6 saatliğine durdurmaya ve Ukraynalılar da dahil olmak üzere yabancı medya temsilcilerinden oluşan grupların, hem gazetecilere hem de Rus askeri personeline güvenlik garantileri sağlanması kaydıyla, engelsiz giriş-çıkış koridorları sağlamaya hazırdır" denildi.
Putin, Ukrayna askerlerinin abluka altında olduğu bölgelere yabancı gazetecilerin geçişini sağlama emri verdi
16:32 30.10.2025 (güncellendi: 16:47 30.10.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus lider Putin'den Ukrayna askerlerinin abluka altında olduğu bölgelere yabancı gazetecilerin geçişini sağlama emri alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin abluka altında olduğu Krasnoarmeysk, Dimitrov ve Kupyansk bölgelerine yabancı gazetecilerin geçişini sağlama emri verdiği belirtildi.
Ukraynalı gazeteciler de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığının talebi üzerine bu bölgeleri ziyaret edebilecek.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu Başkomutanı'ndan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığına başvurmaları kaydıyla Ukraynalı gazeteciler de dahil olmak üzere yabancı gazetecilerin Krasnoarmeysk, Dimitrov ve Kupyansk'ta Ukrayna birliklerinin abluka altına alındığı bölgeleri ziyaret etmeleri için engelsiz geçişlerinin sağlanması emri aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus komutanlığının gerektiğinde bu bölgelerdeki çatışmaları 5-6 saatliğine durdurmaya hazır olduğunu bildirdi.
Bakanlık ayrıca, gazeteciler ve Rus askeri personeli için güvenlik garantileri sağlanması kaydıyla, Ukraynalılar da dahil olmak üzere yabancı medya kuruluşları için engelsiz giriş ve çıkış koridorları sağlamaya hazır.
Açıklamada, "Rus komutanlığı, gerektiğinde bu bölgelerdeki çatışmaları 5-6 saatliğine durdurmaya ve Ukraynalılar da dahil olmak üzere yabancı medya temsilcilerinden oluşan grupların, hem gazetecilere hem de Rus askeri personeline güvenlik garantileri sağlanması kaydıyla, engelsiz giriş-çıkış koridorları sağlamaya hazırdır" denildi.