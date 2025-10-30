https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/putin-ukrayna-askerlerinin-abluka-altinda-oldugu-bolgelere-yabanci-gazetecilerin-gecisini-saglama-1100625073.html

Putin, Ukrayna askerlerinin abluka altında olduğu bölgelere yabancı gazetecilerin geçişini sağlama emri verdi

Putin, Ukrayna askerlerinin abluka altında olduğu bölgelere yabancı gazetecilerin geçişini sağlama emri verdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus lider Putin'den Ukrayna askerlerinin abluka altında olduğu bölgelere yabancı gazetecilerin geçişini sağlama emri alındığını... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T16:32+0300

2025-10-30T16:32+0300

2025-10-30T16:47+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir putin

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

gazeteci

krasnoarmeysk

ukrayna silahlı kuvvetleri

kupyansk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097028185_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_befd8bbc208964dc0b58222bc2cfaa7b.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin abluka altında olduğu Krasnoarmeysk, Dimitrov ve Kupyansk bölgelerine yabancı gazetecilerin geçişini sağlama emri verdiği belirtildi.Ukraynalı gazeteciler de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığının talebi üzerine bu bölgeleri ziyaret edebilecek.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus komutanlığının gerektiğinde bu bölgelerdeki çatışmaları 5-6 saatliğine durdurmaya hazır olduğunu bildirdi.Bakanlık ayrıca, gazeteciler ve Rus askeri personeli için güvenlik garantileri sağlanması kaydıyla, Ukraynalılar da dahil olmak üzere yabancı medya kuruluşları için engelsiz giriş ve çıkış koridorları sağlamaya hazır.Açıklamada, "Rus komutanlığı, gerektiğinde bu bölgelerdeki çatışmaları 5-6 saatliğine durdurmaya ve Ukraynalılar da dahil olmak üzere yabancı medya temsilcilerinden oluşan grupların, hem gazetecilere hem de Rus askeri personeline güvenlik garantileri sağlanması kaydıyla, engelsiz giriş-çıkış koridorları sağlamaya hazırdır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/putin-kupyansk-ve-krasnoarmeyskte-dusman-engellendi-ve-kusatildi-1100588446.html

rusya

ukrayna

krasnoarmeysk

kupyansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, gazeteci, krasnoarmeysk, ukrayna silahlı kuvvetleri, kupyansk