Putin: Kupyansk ve Krasnoarmeysk'te düşman engellendi ve kuşatıldı
Putin: Kupyansk ve Krasnoarmeysk'te düşman engellendi ve kuşatıldı
29.10.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Moskova'da operasyon bölgesinde yaralanan askerlerin tedavi gördüğü Merkez Askeri Klinik Hastanesi'ni ziyaret etti.Özel askeri operasyonun devam ettiği bölgedeki duruma değinen Putin, Kupyansk ve Krasnoarmeysk'te düşmanın engellendiğini ve kuşatıldığını belirtti.Operasyon bölgesindeki durumun Rusya lehine geliştiğine dikkat çeken Putin, Rus ordusunun şu anda bölgede uzun vadeye yönelik güvenliğini sağladığını vurguladı.'Rus ordusu, Ukrayna askerlerinin kuşatıldığı bölgelere medya mensuplarının girmesine karşı değil'"Rusya, medya mensupları düşmanın kuşatıldığı bölgede bulunduğu sürece Ukrayna tarafından olası bir provokasyonundan endişe ediyor" diyen Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ve Ukraynalı medya mensuplarının Ukrayna askerlerinin kuşatıldığı bölgeye girmesine karşı çıkmayacağının, medya temsilcilerinin orada bulunduğu sürece o bölgedeki çatışmaları durdurmaya hazır olduğunun altını çizdi.'Ukrayna'nın siyasi liderliği, kuşatma altındaki vatandaşlarının akıbetinin ne olacağına karar vermeli'Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'nın siyasi liderliğinin, kuşatma altındaki vatandaşların akıbeti konusunda bir karar vermesi gerektiğini söyledi:
