https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/putin-kupyansk-ve-krasnoarmeyskte-dusman-engellendi-ve-kusatildi-1100588446.html

Putin: Kupyansk ve Krasnoarmeysk'te düşman engellendi ve kuşatıldı

Putin: Kupyansk ve Krasnoarmeysk'te düşman engellendi ve kuşatıldı

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Kupyansk ve Krasnoarmeysk'te düşmanın engellendiğini ve kuşatıldığını belirtti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T14:51+0300

2025-10-29T14:51+0300

2025-10-29T15:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

vladimir putin

kupyansk

krasnoarmeysk

rus ordusu

rus silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

kuşatma

medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100590848_0:27:743:445_1920x0_80_0_0_27f462b392048d39496dcefe91499eb7.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü Moskova'da operasyon bölgesinde yaralanan askerlerin tedavi gördüğü Merkez Askeri Klinik Hastanesi'ni ziyaret etti.Özel askeri operasyonun devam ettiği bölgedeki duruma değinen Putin, Kupyansk ve Krasnoarmeysk'te düşmanın engellendiğini ve kuşatıldığını belirtti.Operasyon bölgesindeki durumun Rusya lehine geliştiğine dikkat çeken Putin, Rus ordusunun şu anda bölgede uzun vadeye yönelik güvenliğini sağladığını vurguladı.'Rus ordusu, Ukrayna askerlerinin kuşatıldığı bölgelere medya mensuplarının girmesine karşı değil'"Rusya, medya mensupları düşmanın kuşatıldığı bölgede bulunduğu sürece Ukrayna tarafından olası bir provokasyonundan endişe ediyor" diyen Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ve Ukraynalı medya mensuplarının Ukrayna askerlerinin kuşatıldığı bölgeye girmesine karşı çıkmayacağının, medya temsilcilerinin orada bulunduğu sürece o bölgedeki çatışmaları durdurmaya hazır olduğunun altını çizdi.'Ukrayna'nın siyasi liderliği, kuşatma altındaki vatandaşlarının akıbetinin ne olacağına karar vermeli'Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'nın siyasi liderliğinin, kuşatma altındaki vatandaşların akıbeti konusunda bir karar vermesi gerektiğini söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/putin-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-komutanlarla-toplanti-yapti-1100478159.html

rusya

kupyansk

krasnoarmeysk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, kupyansk, krasnoarmeysk, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuşatma, medya, gazeteciler